Web-to-Publish | Web-to-Media: Wege crossmedialer Medienproduktion ist ist ein Buch von Melaschuk-Medien aus dem Jahr 2017.

Web-to-Publish | Web-to-Media: Wege crossmedialer Medienproduktion: In diesem Buch werden crossmediale Produktionswege aus technischer und anwendungsorientierter Sicht mit dem Schwerpunkt auf webbasierte Lösungen umfassend dargestellt. Die wichtigsten Medienkanäle werden hinsichtlich ihrer Marktrelevanz beleuchtet. Berichte über Crossmedia-Projekte, bei denen mindestens zwei Medienkanäle angesteuert werden, zeigen die Realisierung in der Praxis.

Unternehmen, die Medienproduktionsabläufe konzipieren oder optimieren möchten, haben mit dem Buch eine Grundlage für die eigene Positionierung und die Voraussetzungen, um Crossmedia-Projekte strategisch, organisatorisch und technisch in ihrer Gesamtheit zu planen und schrittweise umzusetzen. Die aktuelle dritte Auflage wurde vollständig überarbeitet, aktualisiert und ergänzt. Die Hauptkapitel: Trends und Anforderungen Betrieb von Web-to-Publish-Systemen Einsatzbereiche Die Datenbasis Crossmediale Produktionswege Medienkanäle Praxis und Lösungen Anhang und Fachbegriffe…

Bewerten möchte ich dieses Buch nicht, oben könnt ihr durch den Pressetext lesen, was ihr in diesem Buch findet. Darüber hinaus findet man etliche Werbeanzeigen in diesem Buch und damit ist es das erste Buch das ich lese und ich habe täglich sehr viele auf dem Schreibtisch, das Werbung enthält. Ich finde das nicht in Ordnung, dass der Leser viel Geld ausgibt und dann noch halbe Seiten große Werbung präsentiert bekommt. Entscheiden ob ihr das gut findet müsst ihr selbst, sicher ist das Buch thematisch sehr spannend, aber mit einer Bewertung möchte ich das nicht unterstützen.