We are Family – Lieblingsmenschen: Unser Familienbuch ist ein Buch aus dem Verlag Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 24. Juli 2018.

We are Family – Lieblingsmenschen: Unser Familienbuch: Nun können die kleinen Geschichten und besonderen Anekdoten der Familie schriftlich festgehalten werden. Wo haben sich die Großeltern kennengelernt? Was hat der Vater gerne als Kind gespielt? Mit dem Einschreibebuch finden Sie nicht nur das heraus, sondern noch viel mehr! Hier lässt sich auf 40 modern illustrierten Steckbriefseiten alles eintragen, ankreuzen oder einkleben, was im Leben wichtig ist. Jede Seite hält neue und spannende Fragen bereit – keine Seite ist wie die andere! Weitere 20 Seiten bieten Platz, auf dem die Familie gemeinsam den Empfänger dieses besonderen Poesiealbums beschreiben können. Das kreative Gestalten eines solchen Familienbuches oder Erinnerungsalbums macht Spaß und verbindet. Machen Sie Ihren Familienmitgliedern ein einzigartiges Geschenk und freuen Sie sich auch selbst auf viele schöne Erinnerungen!

Ich finde diese Freundebücher also Eintragebücher ja klasse. Das gabs schon in meiner Kindheit, nur heute sehen sie viel besser aus. Ich stelle euch hier mal welche vor, einerseits für Freunde und Familien und andererseits für die Schule. Ich wünschte ich hätte meines aus der Schule noch, man wären das tolle Erinnerungen. Daher kann ich diese Bücher sehr empfehlen, ihr werdet heute und in einigen Jahren euren Spaß damit haben, garantiert.

Ich kann euch außerdem das Buch School Days – Lieblingsmenschen: Das Schul-freundebuch empfehlen: Die beste Zeit ist bekanntlich die Schulzeit! Denn hier entwickeln sich Freundschaften fürs Leben. Was mag Tom lieber, Filme oder Serien? Und was wünscht dir Susan für die Zukunft? Mit diesem Geschenk- und Erinnerungsbuch für den Schulabschluss erfährt man alles, was man schon immer über die Menschen wissen wollten, mit denen man die Schulbank drückt oder gedrückt hat. Dieses ganz besondere Einschreibebuch für Freunde und Schulabgangsklassen bietet viel Platz zum Ausfüllen, Ankreuzen und Einkleben. Die 40 Steckbriefseiten sind aufwendig und modern illustriert und lassen keine Fragen offen. Als ganz besonderes Extra gibt es 20 Sonderseiten, auf denen Freunde und Schulkameraden zusammen den Empfänger des Erinnerungsalbums beschreiben. Frech, tiefgründig, überraschend – das perfekte Geschenk für alle, die sich noch besser kennenlernen möchten und ihre Freundschaft für immer festhalten wollen.

