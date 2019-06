Watercolor-Tiere: Tierische Motive in Aquarell ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 21. Mai 2019.

Watercolor-Tiere: Tierische Motive in Aquarell: Charmante Tierwesen! Bei „Watercolor Tiere“ handelt es sich um ein Buch zum klassischen Illustieren von Tieren wie im Bilderbuch. Die in der Szene bekannte Illustratorin Jenny Boidol von dem Label „Bär von Pappe“ zeigt wie sie ihre einzigartigen und charakterstarken Tierwesen Schritt-für-Schritt zum Leben erweckt. Neben einem Grundlagenteil mit Tipps und Tricks entsteht so für jeden Buchstaben im Alphabet ein spezielles Tier.

Wer gerne Aquarell malt und noch Anfänger ist sollte sich dieses Buch unbedingt zulegen, denn man bekommt hier nicht nur eine Inspiration von Dingen die möglich sind, sondern auch immer hilfreiche Tipps und Tricks, wie man verschiedene Techniken anwendet. Man lernt als Anfänger also eine ganze Menge. Als Fortgeschrittener kann man sich in diesem Buch aber auch einige neue Ideen holen, von daher auch in die Richtung eine Empfehlung.

Dazu kann ich euch aus demselben Verlag das Buch Aquarellieren mit Stiften empfehlen: Alle Urban Sketcher und Hobbyzeichner, die viel unterwegs malen, schätzen das Zeichnen mit Aquarellstiften, denn die wasservermalbaren Stiften lassen sich einfach und platzsparend transportieren. Der Profi-Künstler Jens Hübner weiht ein in die speziellen Techniken, die sich on the road anwenden lassen, und erklärt die Handhabung der verschiedenen Materialien wie Aquarellstifte, Wassertankstifte, wasservermalbare Filzstifte, Bleistifte, Tuschen und Fineliner. Das praktische Workbook lässt sich überall mit hinnehmen, dank der beiliegenden Aquarellpapiere und dem hochwertigem Faber-Castell-Wassertankpinsel kann man gleich loslegen und besondere Momente festhalten. Einmalige Effekte und Akzente für alle Urban Sketchers und Hobbyzeichner – dank zahlreicher Abbildungen und Anleitungen.

Botanicals: 90 florale Inspirationen zum Zeichnen und Illustrieren Helen Birch

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (21.05.2019)

Broschiert: 208 Seiten

Außerdem kann ich euch ebenfalls das Buch Botanicals: 90 florale Inspirationen zum Zeichnen und Illustrieren empfehlen: Blumen, Blütenranken und Blätter sind ein klassisches Thema in der Malerei, aber auch als Schmuckelement aus Trendthemen wie Handlettering und Bullet Journaling nicht mehr wegzudenken. Anhand von Projektbeispielen verschiedener Künstler werden hier unterschiedliche Techniken zum Malen von Pflanzenelementen vorgestellt: mit Öl, Aquarell und Acryl, aber auch als Mixed-Media-Projekt können ausdrucksstarke Kunstwerke erschaffen werden. Mit dem praktischen Mitnahme-Format ist es ideal zum Verschenken, Inspirieren-Lassen und Nacharbeiten.

9,0 von 10 kreativen Zeichnungen