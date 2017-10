WATAHA – Einsatz an der Grenze Europas – Staffel 1 ist eine Serie von Alive aus dem Jahr 2017.

WATAHA – Einsatz an der Grenze Europas – Staffel 1: Bei einem Bombenanschlag auf einen Grenzposten in den Beskiden, einer unwirtlichen Bergregion sowie Schleuser- und Schmugglerrevier an der polnisch-ukrainischen Grenze, sterben alle Mitglieder der Grenzschutzeinheit – mit Ausnahme des Soldaten Wiktor Rebrow. Als einziger Überlebender des Attentats ist er dringend tatverdächtig, obwohl seine Geliebte zu den getöteten Kameraden zählt. Verstört und alleine gelassen macht er sich auf, die Hintermänner und den Grund des Verbrechens aufzudecken.

