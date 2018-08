Was wirklich zählt!: Mit Überzeugung führen ist ein Buch aus dem Springer Verlag von 9. Juli 2018.

Was wirklich zählt!: Mit Überzeugung führen: An der Spitze stehen, erfolgreich sein und sich trotzdem ohnmächtig, überfordert, unzufrieden und einsam zu fühlen – das kommt häufiger vor als manche glauben. Warum? Um Erfolg und Erfüllung verbinden zu können, benötigen wir den richtigen Platz, der unseren Stärken und Talenten entspricht. Ähnlich wie Pflanzen verkümmern wir, wenn die Rahmenbedingungen uns nicht entsprechen. Wenn wir dagegen unser (Berufs-) Leben im Einklang mit unserer inneren Überzeugung gestalten, können wir Leistung mit Leidenschaft und Leichtigkeit verbinden.

In diesem Buch lernen Sie vier Top-Führungskräfte kennen. Ihre Karrieren, Ängste, Zweifel und Hoffnungen sind exemplarisch für viele andere. Begleiten Sie sie dabei, wie sie ihren persönlichen Weg zu Erfolg und Erfüllung gehen und machen Sie sich selbst auf den Weg. Sie finden dazu viele Praxis-Tipps und Übungen. Von der vielfach bewährten Vorgehens-weise profitieren der Einzelne und das Unternehmen – denn Mensch und System lassen sich nicht trennen. Ein Mensch in der falschen Position kann ein ganzes Unternehmen gefährden. Andersherum: Wer wirklich überzeugt ist, von dem was er tut, hat immer Erfolg – und Spaß daran.

