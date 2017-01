Was war die NVA?: 1991 gründeten NVA-Soldaten im Landesverband Ost des Bundeswehrverbandes eine hochkarätig besetzte „Arbeitsgruppe Geschichte der NVA“. Anschließend wurden mehr als zehn Jahre lang Dokumente zusammengetragen, Zeitzeugen befragt, Vorträge erarbeitet und Forschungsarbeit geleistet. Das Ergebnis dieser umfangreichen Tätigkeit war ein dreibändiges opus magnum, das allerdings der Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Das ändert sich nun mit „Was war die NVA?“, der als Band 1 den Startschuss darstellt für die erneute Publikation aller vier Bücher. Der Band zeichnet ein möglichst vollstädniges Bild der Volksarmee. Beleuchtet werden das Selbstverständnis als Friedensarmee genauso wie Probleme im Dienstalltag und die Arbeits- und Lebensbedingungen.

Zunächst einmal muss ich sagen, dass die Bücher vom Informationsgehalt super sind. Viel zu viele haben die NVA nicht erlebt, wissen nicht was die NVA eigentlich genau war, was ich schade finde, man sollte diesen Teil der deutschen Geschichte schon kennen. Nirgendwo wird man also so gut informiert wie in dieser Reihe, von der ich Band 3 und 4 vorliegen hatte. Allerdings muss ich auch Kritik äußern, gerade am 4. Band, der von der Machart nur noch so dahingeschossen wirkt. Fußnoten die teilweise über Seiten gehen und keine Absätze, was das Lesen wirklich schwer macht. Im Band 3 ist der Stil völlig anders und das verwirrt, man hat das Gefühl die Bände passen gar nicht zusammen. Wen diese Form nicht stört wird hier fundierte Informationen finden, mich leider stört so eine lose Form, daher fällt es mir schwer Band 4 zuende zu lesen, dennoch ist der Inhalt gut, ich bin also sehr hin- und hergerissen. Schaut doch am besten selbst mal rein.