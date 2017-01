Was sind eigentlich Trapperfilme? Empfehlungen einiger Filme

Als Kind dachte ich immer Trapperfilme sind im Grunde auch nur Western, was bedingt stimmt. Ich könnte euch hier natürlich die Wikipedia Definition reinkopieren, aber das wäre wohl zu einfach. Ich versuche es mal zu erklären.

In Amerika gab es, während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, einen riesigen Handel mit Pelzen aller Art. Daher wurde dort der Begriff Trapper erfunden, es kommt aus dem englischen von Trap, die Falle. Also Fallensteller, die Tiere fangen wegen der Pelze und mit denen dann handeln. Es war in der Zeit aus der wir auch die klassischen Western kennen, daher werden diese oft verwechselt oder das eine Genre verschwimmt so in das andere.

Ich mag Western, aber diese Trapperfilme im Speziellen nicht so gerne, es gibt nur wenige, die ich gut finde, die man schauen kann. Einige sehenswerte Filme in dieser Art und Western im Allgemeinen, bzw. Filme die in dieser Zeit spielen, gibt es diesen Monat auf DVD neu, die kann ich euch empfehlen einfach mal reinzuschauen, wenn ihr dies Genre mögt.

Trapper, Wolf und Fährtensucher: Ein Trapper am Yukon hat zwar viele tierische Freunde, findet aber weniger Anklang bei seinen Mitmenschen. Nachdem er einen Mountie erschossen hat, belagern die seine Hütte. Dank des unter die Hütte gegrabenen Schutzraums überlebt der Trapper die Sprengung der Hütte, liefert sich ein weiteres Scharmützel mit den Mounties und kann fliehen. Doch so leicht geben seine Verfolger nicht auf…

Der letzte Mohikaner: Während des Franzosen- und Indianerkriegs werden Alice und Cora Munro, die beiden Töchter von Colonel Munro, auf dem Weg zu ihrem Vater von den Huronen gefangen genommen. Der Trapper Hawkeye kann sie gemeinsam mit seinem Freund, dem Mohikaner Chingachgook, und dessen Sohn Uncas befreien…

Die Rache des Trappers: Hawken ist ein Trapper und Einzelgänger dem es gelingt eine Indianerin vor der Entführung von Shawnee Indianern zu retten. Sie erzählt dem Trapper die tragische Geschichte über den Mord an ihrem Ehemann und ihrem Sohn. Die beiden verlieben sich ineinander und beschließen die Mörder des Ehemanns und Sohns aufzuspüren. Sie ahnen nicht, dass das Ganze ein blutiges und gefährliches Unterfangen werden wird.

Black Robe: Um die Indianerstämme in der Wildnis Neufrankreichs zu missionieren, schicken die französischen Jesuiten in der Mitte des 17. Jahrhunderts immer neue Glaubensbrüder ins Land der Huronen, Irokesen und Algonkin. Für den jungen Pater Laforgue ist die Reise eine Herausforderung…

Chuck Norris ist der Forest Warrior: Eine Gruppe Jugendlicher hat sich in den Tanglewood-Bergen eine Blockhütte gebaut. In der unberührten Natur können sie sich ungestört austoben und aufregende Abenteuer mit wilden Tieren erleben. Aber ihr Paradies ist bedroht. Geldgierige Spekulanten haben eine Gesetzeslücke gefunden und wollen das Tanglewood-Gebiet erschließen und bebauen. Da taucht plötzlich John McKenna (CHUCK NORRIS) auf, ein Mann, der sich mit den Gesetzen der Wildnis auskennt. Mit ihm haben die Jugendlichen jetzt einen Freund und Verbündeten. Zusammen mit dem cleveren John McKenna kämpfen sie gegen die Zerstörung ihres Paradieses. Es wird ein gefährlicher Kampf, der alles fordert…

Rose Hill – Der Traum vom Wilden Westen: Vier Boston Straßenkinder adoptieren ein junges Baby, das sie in einem abgestellten Wagen entdecken, als sie sich auf der Flucht vor der Polizei befinden. Sie nennen das Kleine Mädchen Mary Rose. Da sie zusammen aufwachsen, siedeln die fünf schließlich über nach Blue Belle, Montana . In Blue Belle angekommen betreiben Mary Roses vier Brüder (Adam Cole, Douglas, und Travis) einen Bauernhof mit Freiland-Rinder in der Nähe eines Sees. Dort wächst Mary Rose auf und sehnt sich nach Jahren ihre echte Familie kennenzulernen und mehr über ihre wahre Identität heraus zu finden…

Die Ballade vom traurigen Café: Miss Amelias Café ist die einzige Vergnügungsstätte weit und breit. Dort verkauft die unabhängige und starke Frau ihren selbstgebrannten Schnaps, und dort lebt sie mit Vetter Lymon, einem kleinen buckligen Mann, der gar nicht ihr Vetter ist. Dann jedoch kehrt ihr ehemaliger Mann in die Stadt zurück. – Eine tragische Dreiecksgeschichte aus den amerikanischen Südstaaten über die im Leben ewig zu kurz Kommenden, über Sehnsucht, Verrat, bittere Enttäuschung und kurzes Glück.