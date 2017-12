Was man Weihnachten auch noch verschenken kann ist ein Special bei dem ich euch Produkte vorstelle für die ich es einfach vor Weihnachten, aus den verschiedensten Gründen, nicht mehr schaffe eine Review zu schreiben.

Diese Bücher, Filme etc. müssen nicht schlecht sein, vielleicht ist hier genau das für eure Familienmitglieder und Freunde dabei, dass ich schon seit Wochen sucht. Also schaut euch die Produkte einfach mal genauer an, viel Spaß dabei und eine schöne Vorweihnachtszeit.

Was man Weihnachten auch noch verschenken kann

Bücher

Werde übernatürlich: Wir können lernen, unsere schöpferischen Fähigkeiten auf einer höheren Ebene zum Ausdruck zu bringen; wir können uns in Frequenzen einschwingen, die unsere materielle Welt transzendieren, sowie unser Bewusstsein und unsere Energie auf mehr Ordnung und Kohärenz ausrichten. Durch regelmäßige Meditationspraxis ist es möglich, die chemischen Prozesse im Gehirn willentlich zu verändern und dadurch profunde mystisch-transzendente Erfahrungen auszulösen. Weiterhin profitieren wir von einem gesünderen Körper, einem Geist, der weniger Beschränkungen unterliegt, und gewinnen den Zugang zu spirituellen Wahrheiten.

Der Neue Mensch: Die Evolution der Menschheit: Die Menschheit hat die Schwelle überschritten. Sind wir nun auch bereit für die Evolution auf ein höheres Bewusstsein und die Entwicklung eines NEUEN MENSCHEN? Wohin geht die Menschheit? Und entwickeln wir uns überhaupt weiter? Im Blickpunkt dieses neuen Buchs von Lee Carroll stehen die Kryon-Channellings der Jahre 2013–2016, in denen Kryon ungeahnte Aspekte des NEUEN MENSCHEN beschreibt und sich zur Zukunft unserer Spezies äußert.

Burgen und Festungen des Johanniter-Ritterordens auf Rhodos und in der Ägäis: Die Johanniter waren ein geistlicher Ritterorden, dessen Wurzeln in die Zeit kurz vor den 1. Kreuzzug nach Jerusalem zurückreichen und dessen Mitglieder aus verschiedenen Regionen Europas kamen. Während der Kreuzzüge gewann der Orden große Erfahrungen im Kampf um Burgen und während seiner Herrschaftszeit über die Dodekanes (1307-1522) kam es zu Kämpfen des Ordens um Befestigungen in Nordafrika und Kleinasien sowie zur Konfrontation mit dem Osmanischen Reich, die in Belagerungen der Stadt Rhódos 1480 und 1522 mündeten. Bereits 1442 war Rhódos von einem ägyptisch-mamlukischen Heer erfolglos belagert worden. Auch Burgen des Ordens waren Ziele türkischer und mamlukischer Angriffe. Dabei wurden die Johanniter mit der modernen Artillerie der türkischen Sultane konfrontiert, was sich im Wehrbau des Ordens niederschlug: Es wurden innovative Wehrelemente entwickelt, die sich teils bald darauf auch in Deutschland

Das Buch: Engel-Karten – Entdecke die Kraft in dir!: Entdecke die Kraft, die in dir steckt: Wegen ihrer buchstäblich beflügelnden Motive zählen Engel-Darstellungen aus der europäischen Kunst zu den beliebtesten Inspirations-Karten. Die einfühlsamen Texte der Expertin Pia Schneider lassen die klassischen Engel-Bilder zum Spiegel werden für größere Kräfte, für Chancen und Potenziale, die in uns stecken. Neubearbeitete und erweiterte Ausgabe des Titels Engel Orakel Liebe, Glück, Erfolg.

Filme

Aller Liebe Anfang (DDR TV-Archiv): Frühjahr 1946 – Günther Hanspach kehrt aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause zurück. Die Jagd nach Brot oder Zigaretten vom Schwarzmarkt ist für viele Menschen in dieser Zeit Lebensinhalt. Der gelernte Werkzeugschlosse Günther arbeitet zunächst als „Neulehrer“ an einem Gymnasium, doch die Schüler aus „besseren Kreisen“ stehen ihm abweisend gegenüber und strafen ihn mit Verachtung. Doch Günthers Weg geht weiter – er lernt die Fabrikantentochter Hanna kennen, und es wird Liebe. Nach vielen Wirrungen und Konflikten bekommt sein Leben eine neue Wende …

Lassie Collection: Mit folgenden Filmen

Lassies neue Abenteuer: Nachdem Timmy und sein Hund Lassie eine Bruchlandung mitten in den Wäldern Kanadas gemacht haben, sind sie auf sich selbst angewiesen, und müssen nun gemeinsam einen Ausweg aus der Wildnis finden, wobei sie einige spannende Abenteuer zu meistern haben.

Lassies Abenteuer: Grandpa Glovis lebt auf einem Weingut in Nordkalifornien und zieht dort seine Enkelkinder Chris und Kelly groß. Der böse Millionärsnachbar Jamison versucht vergeblich, Glovis seinen Besitz abzukaufen. Dummerweise erkennt er in Glovis‘ Collie Lassie eine Hündin wieder, die ihm Jahre zuvor entlaufen war.

Lassies größtes Abenteuer: Jonathan ist ein Goldsucher, der gerade in einem Canyon in den „Painted Hills“ reich geworden ist. Jubilierend über das Gold, das er gefunden hat, geht Jonathan zum Vorposten, zu seinem Partner Frank, um ihn über die guten Nachrichten zu informieren. Als er dort ankommt, entdeckt er, dass Frank inzwischen verstorben ist und dass Lin Taylor, der den Laden von Frank gekauft hat, sein neuer Partner ist.

Lassies Kinder: Lassie lernt eines Tages den Collie Rüden Duke kennen und verliebt sich. Als die beiden einen Spaziergang machen, wird Lassie von einem wildernden Hund überfallen und verletzt. Zum Glück findet sie der Rancher Will Thoren und nimmt sie mit.

Lassies Abenteuer in Alaska: Der US Forstbeamte Scott und seine Collie Hündin Lassie fahren nach Alaska. Dort lernt Lassie den Indianerjungen Neeka kennen, mit dem sie eine enge Freundschaft schließt. Als Lassie und Neeka einen alten Mann kennen lernen, der sich in der Einsamkeit Alaskas niedergelassen hat, wird die Collie Hündin sogar zum Lebensretter und wächst über sich hinaus!

Lassies neue Heimat: Als die Familie Martin nach Australien zieht, ist für ihren Hund Lassie kein Platz. Daher suchen sie eine neue Bleibe für ihren Collie, und ihr Nachbar Cully Wilson erklärt sich bereit, Lassie bei sich aufzunehmen. Allerdings hat Wilson schon einen Hund, den kleinen Yorkshire-Terrier Silky, mit dem Lassie sich nun als neues Familienmitglied auseinandersetzen muss.

Lassie Collection 2: Mit folgenden Filmen

Ein neuer Anfang: Die beiden Stratton-Geschwister Samantha und Chip und deren Großmutter sind auf dem Weg um ihren Onkel Stuart zu besuchen. Unglücklicherweise kollabiert ihre Großmutter bei einem Stopp in einer fremden Stadt und muss ins Krankenhaus. Jetzt sind die beiden Kinder mit ihrem Hund Lassie auf sich alleine gestellt und versuchen auf eigene Faust, zu ihrem Onkel zu gelangen.

Lassie geht eigene Wege: Die kluge Collie-Hündin Lassie hilft einer Berglöwin, die als Hühnerdiebin gejagt wird, und deren beiden Jungen, was mit zahlreichen Gefahren und Überraschungen verbunden ist. Weiterer – auf einer Fernsehserie basierender – Spielfilm um den berühmten, mit menschlichen Entscheidungsfähigkeiten versehenen Hund!

Alle lieben Lassie: Als ein kleiner Junge seinem verstorbenen Hund nachtrauert, schenkt die Hündin Lassie ihm einen ihrer Welpen. Nach einiger Zeit sehen Hundemutter und Hundekind sich wieder und fallen beim Spielen in einen Schacht, aus dem sie alleine nicht mehr herauskommen können. Sie müssen die Menschen benachrichtigen, damit diese ihnen aus der Bredouille helfen. Und das wird schwerer als gedacht …

Lassie unterwegs: Während eines Hurrikans verliert die Collie-Hündin Lassie ihren Herrn und irrt durch das Land. Bevor man sich in New Orleans wiederfindet, sind eine Reihe von Gefahren zu bestehen. Abenteuerfilm um den intelligenten Fernsehhund, der sich diesmal auch gegen den Verdacht der Wilderei wehren muss!

Lassie und ihr Freund Neeka: Lassie und der Indianerjunge Neeka sind dicke Freunde und bestehen zusammen so manches Abenteuer. Ob sie mit Forstaufseher Scott Turner eine verlassene und gruselige Western-Stadt besuchen, oder ob durch Neekas Unvorsichtigkeit Pferde auf der Ranch ausbrechen – Lassie ist stets hilfreich zur Stelle. Als die beiden bei einem ihrer Ausflüge auf den pensionierten Bauingenieur und Einsiedler Clay Bowers treffen, freunden sie sich mit ihm an und retten ihm das Leben.

Lassie, verirrt in der großen Stadt: Als Lassie durch einen Unfall ihr Erinnerungsvermögen verliert, entkommt sie aus der Tierklinik und irrt hilflos durch San Francisco. Das inzwischen informierte Gesundheitsamt hält die streunende Lassie für tollwütig und lässt sie von der Polizei durch sämtliche Straßen der Stadt jagen. Schließlich landet Lassie nach ihrer Odyssee in Chinatown – mitten vor der Schule, an der der Unfall stattfand, und läuft geradewegs ihrem Herrchen, dem Forstaufseher Scott Turner, in die Hände.

