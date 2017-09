Was ist mir bei einem Smartphone wichtig? Das Aussehen? Die Haptik? Die Kamera? Die Größe? Es gibt so viele Dinge, die wichtig sind, was ist meiner Meinung nach am wichtigsten?

Alle Jahre wieder suche ich nach einem Update für mein aktuelles Smartphone. Ich vergleiche Ausstattung und Preise immer auf der Suche nach noch mehr Technik und noch mehr Spielereien. Aber was ist eigentlich wirklich wichtig?

Dafür muss man erst einmal genau nachdenken wofür man es braucht. Schaust Du gerne Filme drauf, dann würde ein großes Display Sinn machen. Bist du eher ständig unterwegs, dann eines mit großer Akkulaufzeit und bist Du wie ich auf Veranstaltungen unterwegs, sollte die Kamera nicht die schlechteste sein. Mein aktuelles Handy hat also eine 16MP Kamera und schießt sagenhafte Bilder, aber es kommt nicht immer auf die hohe Megapixel Zahl an. Das iPhone 8 Plus zb. hat eine 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv. Die schießt Bilder fast so gut wie eine Spiegelreflexkamera. Das genau ist das, was ich für meine Arbeit brauche. Wer hat schon noch Böcke immer eine große Kamera mitzuschleppen, wenn man die fast gleiche Qualität auch in seinem Smartphone hat? Genau aus dem Grund gebe ich immer gerne auch ein paar Euro mehr aus für meine Handys, weil es sich einfach lohnt, weil die Funktionen so gut sind, dass sie von Profiwerkzeugen kaum noch zu unterscheiden sind.

Meine Freundin beispielsweise macht kaum Fotos, sie hat ein Handy welches zwar Fotos schießen kann, die sehen dann aber auch aus wie Kraut und Rüben. Spaß beiseite, die braucht es einfach nur um erreichbar zu sein und hat keine Lust es jeden Tag aufzuladen, daher ist ihr wichtig eines zu besitzen wo der Akku eben auch mal ein paar Tage hält.

Was ich damit sagen will: Jeder hat andere Bedürfnisse. Macht euch freu von dem Gedanken, dass ihr unbedingt Smartphone XY haben müsst, nur um es zu haben. Denkt vorher drüber nach welche Bedürfnisse ihr habt, was ihr damit machen wollt. Unwichtig dabei ist euren Freunden zu sagen „Ich habe jetzt ein …“. So werdet ihr mit eurem nicht glücklich werden. Ich habe übrigens im Moment ein Huawei Mate 8 und bin noch sehr zufrieden, ich werde wohl noch etwas abwarten bis es ein neues gibt. In diesem Sinne, euch viel Spaß beim Handy suchen.