Was ist jetzt dort, wo der Urknall war? … und 333 weitere Fragen rund ums Universum ist ein Buch von Komplett Media aus dem Jahr 2017.

Was ist jetzt dort, wo der Urknall war?: Das Universum ist riesig, dunkel, weitgehend unerforscht – und wahnsinnig spannend. Wie kalt ist es auf dem Mond? Könnte man auf dem Mars Feuer machen? Kann ein Schwarzes Loch das Universum verschlingen? Und was ist der Unterschied zwischen unserer Sonne und den Sternen am Nachthimmel? Stefan Deiters stellt aber nicht nur weltbewegende Fragen, er kann sie auch beantworten. In seinem Buch erklärt er alles Wissenswerte aus dem Weltall.

Ich interessiere mich schon solange ich denken kann für alles was um uns herum ist, also das Weltall und die Besonderheiten, daher fand ich dies Buch spannend als ich es sah, denn viele Dinge sind ja oft sehr schwer erklärt, dass man es kaum verstehen kann. Ich erinnere mich wie das damals mein Problem war. Als ich etwas über zb. schwarze Löcher erfahren wollte gabs kaum Literatur drüber, nur von Stephen Hawking und das war mir damals mit Anfang 20 kaum verständlich. Dieses Buch ist also genau das was ich mir damals gewünscht hätte, denn die Erklärungen hier sind alle sehr leicht und einfach zu verstehen. Natürlich ist das nichts für die von uns, die sich bereits etwas besser auskennen und sich schon länger damit beschäftigen, aber für die unter euch die gerade entdeckt haben das diese Themen spannend sind sollten hier unbedingt reinschauen, der Autor schafft es das Wissen leicht zu vermitteln.

7,5 von 10 expandierenden Universen