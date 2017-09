Was haben wir gelacht: Cartoons über die schönste DDR der Welt ist ein Cartoon Buch aus dem Bild und Heimat Verlag von 2017.

Was haben wir gelacht: Cartoons über die schönste DDR der Welt: Ich selbst bin ja kein Ossi, aber ich war mal mit einer Frau verheiratet, die aus dem Osten kam, daher ist mein Bezug zu der ehemaligen DDR noch vorhanden und ich bin mit vielen Dingen vertraut. So konnte ich herrlich über dieses Comic Buch lachen, ich weiß allerdings nicht ob das generell was für Wessis ist oder doch eher für Ossis mit gutem Humor, die sich nicht scheuen sich auch mal selbst zu vereppeln.

Am besten ihr schaut selbst mal rein, ich kann euch das sehr empfehlen. Am meisten habe ich bei einer Zeichnung gelacht in der die Frau zu dem Mann sagte „Fege mal die Küche, daraus koche ich dir später eine Soljanka“. Ich habe fast Tränen gelacht. Die Witze über die ehemalige DDR zünden gut und die Zeichnungen dazu sind spantanisch, wie man so schön sagt, aber auch auf dem Punkt genau getroffen. Ein herrliches Comic Buch.

Es gibt auch ein Cartoon Buch über Hunde, das ebenso lustig war: Hunde sind treu, zudringlich und schamlos, wusste schon Friedrich Nietzsche. Die kleinen Kläffer verfügen also über beste Voraussetzungen, um des Menschen bester Freund zu sein. Was tun, wenn beim Hund die Fähigkeit zum Jagen nur noch Instinkt ist? Sollten wir mit unserem niedlichen Vierbeiner zum Psychologen gehen, wenn er aufgeregt den Staubsauger anbellt? Und brauchen Hunde Pornokinos? In 75 treffenden Cartoons nimmt Christian Habicht des Deutschen liebstes Haustier auf die Schippe – und vor allem sein Herrchen. Ein herrlicher Spaß!

7,5 von 10 Ossis