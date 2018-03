Was Fische wissen: Wie sie lieben, spielen, planen ist ein Buch aus dem mare Verlag vom 6. März 2018.

Was Fische wissen: Wie sie lieben, spielen, planen: Der Fisch: ein unterschätztes Wesen und selten niedlich. Angler, Köche und Aquarienbesitzer interessieren sich für ihn, aber unser Herz rührt er kaum, weil wir in seinen Augen nicht lesen und seine Welt nicht begreifen können. Dabei sind die Flossenträ-ger uns Menschen nicht unähnlich – sie sind strategisch und sozial, pflegen aufwendige Balzrituale und lebenslange Beziehungen, können einander täuschen und bestrafen.

Ich hatte kürzlich erst ein Buch vorgestellt bei dem es um Tiere ging, die wir alle kennen, doch von denen wir nichts wirklich etwas wissen. Ähnlich ist das auch bei Fischen. Jeder kennt Fische, jeder hat schon einmal welche gesehen, vielleicht angelt der ein oder andere unter euch ja, doch was wissen wir wirklich über den Fisch im Allgemeinen? Spielen Fische? Wie ist deren Sozialverhalten, wie das Sexleben? Wie leben Fische eigentlich? Auf diese Frage geht das Buch ein und beantwortet diese sehr umfangreich. Es ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt das was ich schon immer wissen wollte, aber es ist interessant das einmal zu erfahren, versteht ihr wie ich das meine? Ich weiß nicht für wen das wirklich spannend ist, wohl für Fischliebhaber, aber selbst ich, der ich keiner bin, fand dies interessant. So kann ich euch einen Blick in dieses Buch einfach mal empfehlen.

7,0 von 10 bunten Fischen