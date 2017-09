Warum machen Eidechsen Liegestütze? gibt Wissenschaftlich korrekte Antworten auf Fragen, die uns täglich begegnen aus dem Plassen Verlag von 2017.

Warum machen Eidechsen Liegestütze?: Warum ist Gähnen ansteckend? Wachsen Fingernägel schneller als Zehennägel und wenn ja, warum? Gibt es Bigfoot wirklich? Diese und weitere Fragen beantwortet der kanadische Populärwissenschaftler und Fernsehmoderator Jay Ingram allgemein verständlich und mit viel Witz ohne dabei die Fakten außen vor zu lassen. Ergänzt durch humorvolle Illustrationen wird die Wissensvermittlung hier nicht zur staubtrockenen Angelegenheit, sondern zu Infotainment im besten Sinne des Wortes.

Zugegeben, die allermeisten Fragen die hier gestellt wurden wusste ich schon. Fragen wie Von wem stammt der Hund ab oder auch was ist eine Schallmauer denke ich braucht man nicht in einem Buch beantworten. Das ist Wissen das eignet man sich irgendwann in der Schulzeit an, ich würde fast behaupten, dass das jeder weiß. Ich muss da ehrlich sagen, dass ich mir das Buch etwas anders erwartet hatte. Für mich warum kaum etwas neues oder spannendes dabei leider, vielleicht sieht das bei dir anders aus, so schau einfach selbst mal hinein.

5,5 von 10 unnützen Wissen