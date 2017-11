Warum landen Asteroiden immer in Kratern?: 33 Spitzenantworten auf die 33 wichtigsten Fragen der Menschheit ist ein Hörbuch von der Hörverlag.

Warum landen Asteroiden immer in Kratern?: Warum landen Asteroiden immer in Kratern? Kann man in einem Schwarzen Loch zu spät kommen? Ist der Leib Christi glutenfrei? Und warum vergessen wir auf dem Weg von einem Zimmer ins andere, was wir wollten? Diese und 33 andere brennende Fragen an das Universum beantworten uns wieder die Science Busters. Denn ja, sie sind zurück: Martin Puntigam gemeinsam mit Florian Freistetter, Astronom und Science-Blogger, und Helmut Jungwirth, Wissenschaftlicher Leiter des Geschmackslabors der Universität Graz – geballte Wissenschaftspower.

Zunächst einmal muss ich gestehen, dass ich die Science Busters gar nicht kannte. Wissenschaftskabarett ist eigentlich genau mein Ding, wie ich nach dem Hören dieser CD festgestellt habe, ich frage mich aber wie das so lange an mir vorbei gehen konnte und musste traurig feststellen, dass einer der dreien bereits verstorben war. In Deutschland war das wohl immer auf 3sat zu sehen, total schade dass das an der breiten Masse vorbei ging, denn es war richtig unterhaltsam, so trocken es auch manches Mal war, ich war sehr gut unterhalten und amüsiert. Ich kann euch sehr empfehlen einmal reinzuhören, die CD bietet für jeden Geschmack etwas. Sei es nun die Frage nach dem Supermond oder die Findung der Antwort warum ein Bierschiss eigentlich so riecht wie er riecht. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören.

8,0 von 10 Wissenschaftlern