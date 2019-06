Warhol on Basquiat. An Iconic Relationship in Andy Warhol’s Words and Pictures ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 20. Mai 2019.

Warhol on Basquiat. An Iconic Relationship in Andy Warhol’s Words and Pictures: Dieser in Zusammenarbeit mit der Andy Warhol Foundation und dem Nachlass von Jean-Michel Basquiat entstandene Band spürt der vielschichtigen persönlichen und künstlerischen Beziehung der beiden Ausnahmetalente nach. Hunderte unveröffentlichte Fotografien, die Warhol von Basquiat machte, mischen sich mit Auszügen aus den legendären Andy Warhol Diaries sowie seltenem Archivmaterial und Bildern ihrer gemeinsam geschaffenen Kunstwerke.

Andy Warhols und Jean-Michel Basquiats vielschichtige Beziehung hat die Kunstwelt damals wie heute fasziniert. Während Warhol bereits als Übervater des Pop und Altmeister der New Yorker Kunstszene galt, machte Basquiat als Shootingstar der Graffiti-Szene von sich Reden. Zusammen bildeten sie ein spannungsgeladenes persönliches und künstlerisches Team.

Als Chronist seiner Zeit und der vibrierenden New Yorker Kunstszene der 1980er-Jahre hielt Warhol auch seine Freundschaft mit Basquiat in zahlreichen Fotografien und Texten fest. Sie sind nicht nur Zeuge ihrer emotionalen Verbundenheit, sondern auch Ausdruck ihrer vielschichtigen, komplexen und zuweilen angespannten Beziehung.

Dieser in Zusammenarbeit mit der Andy Warhol Foundation und dem Nachlass von Jean-Michel Basquiat entstandene Band spürt der vielschichtigen persönlichen und künstlerischen Beziehung des Duos nach – mittels unzähliger unveröffentlichter Fotos, die neben Basquiat so schillernde Persönlichkeiten zeigen wie Madonna oder Grace Jones, Keith Haring oder Fela Kuti. Die Fotografien werden begleitet von Einträgen aus den legendären Andy Warhol Diaries, Bildern ihrer gemeinsam geschaffenen Kunstwerke sowie umfangreichem Archivmaterial. Berührend, persönlich und gelegentlich sarkastisch, bietet Warhol on Basquiat einen intimen Einblick in das Leben zweier Superstars der modernen Kunst.

9,5 von 10 Superstars der modernen Kunst