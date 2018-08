War of Gods – Krieger des Nordens ist ein Buch aus dem Mantikore-Verlag vom 14. Juni 2018.

War of Gods – Krieger des Nordens: Der König des Nordens ist tot… Des Thrones beraubt, in der Wildnis versteckt und von Riesen aufgezogen, wächst Hadding zu einem mächtigen Krieger heran. Vor ihm liegt ein schicksalhafter Pfad, den er entschlossen beschreitet, um seinen Platz in der Welt zu finden und um zurückzuerobern, was rechtmäßig sein ist: den Thron seines ermordeten Vaters Gram – den Thron der Dänen!

Ein richtig guter Fantasy-Roman. Eine spannende Story mit tollen Charakteren und sogar historische reale Ansätze. So vermischt sich das alles zu einem wirklich spannendem Roman, den ich euch mehr als empfehlen kann. Poul Anderson gelingt mit seinem Roman WAR OF GODS die Legende des sagenumwobenen Dänenkönigs Hadding neu zu interpretieren und in eine packende Fantasy-Saga zu verwandeln.

7,5 von 10 Thorhammern