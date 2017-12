Wanderbildband Wanderbares Deutschland: Mit großer Deutschlandkarte zum Herausnehmen und GPX-Tracks zum Dowlnload ist ein Buch aus dem Kompass Verlag von 2017.

Wanderbildband Wanderbares Deutschland: Mehr als 7500 km Wandern auf zertifizierten Qualitätswegen in Deutschland.

Das nenne ich mal ein dickes Buch. Es beinhaltet dutzende Wanderwege in ganz Deutschland. Ok, nicht in ganz Deutschland, die Ostkarte hätte mehr sein können, vor allem in der Harz Region gibt es so tolle Wanderwege, diese wurden hier gar nicht berücksichtigt. Dafür aber einige im zb. Weserbergland, das ist so grob die Nähe aus der ich komme. Dort wollte ich schon immer mal wandern und die Strecken sind da in Ordnung, maximal waren es glaube ich 15km, das kann man auch als untrainierter schaffen. Ich würde mich nun nicht als Profi bezeichnen, zudem habe ich Übergewicht, aber 15km ist eine schöne Strecke, nach der man dann auch so richtig kaputt ist.

Das Buch hat nicht nur das zu bieten, sondern auch einige hundert Bilder von den Wanderwegen. Immer gibt es dazu eine ausführliche Beschreibung mit Karten und Höhenprofilen. Außerdem hat man mit diesem Buch immer eine große Deutschlandkarte dabei, das gibt nochmal Sicherheit. Mit diesem Buch kann man bedenkenlos seine nächste Wanderung planen und ich bin mir sicher, dass ihr fündig werdet, denn dieses Buch bietet tolle Wege, schaut am besten selbst mal rein.

8,0 von 10 erfolgreichen Wanderungen