Walt Disneys Mickey Mouse: Die ultimative Chronik ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 23. November 2018.

Walt Disneys Mickey Mouse: Die ultimative Chronik: Vor 90 Jahren setze ein junger Trickfilmproduzent alles auf eine Karte: Walt Disney schuf mit Micky Maus eine Jahrhundertikone. Der zweite Band der umfangreichsten Reihe von Bildbänden, die es je zum Disney-Universum gab, feiert Mickys komplettes Erbe: Sämtliche der rund 150 klassischen Cartoons, die zeitlosen Comic-Abenteuer und die Welt des Micky-Merchandise werden in über 1.500 Abbildungen lebendig: Behind-the-Scenes-Fotos laden in den legendären TV-Mickey-Mouse-Club, seltene Animationszeichnungen enthüllen unvollendete Projekte und spannen den Bogen von „Steamboat Willie“ ins Zeitalter des Computer Gaming.

Ebenfalls erhältlich als auf 995 Exemplare limitierte Art Edition mit einem Faksimile eines Mickey-Mouse-Merchandise-Katalogs von 1936 und einem Portfolio mit fünf Drucken

Ebenfalls erhältlich als auf 995 Exemplare limitierte Art Edition mit einem Faksimile eines Mickey-Mouse-Merchandise-Katalogs von 1936 und einem Portfolio mit fünf Drucken

Ich bin immer wieder und vor allem auch bei diesem Buch wieder sprachlos für welche Qualität an Büchern der TASCHEN Verlag steht. Hochwertiger kann ich mir ein Buch einfach nicht vorstellen. Dabei spreche ich neben den vielen Informationen auch von den grandiosen Bildern. Wer sich für die Thematiken der Bücher aus dem Verlag interessiert, wird einfach kein besseres Buch dazu finden.

10 von 10 Zeichentrickfiguren