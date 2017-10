Walk The Earth ist das neue Album von Europe und Silver Lining (ADA/Warner) aus dem Jahr 2017.

Walk The Earth von Europe: Seit ihrer Gründung 1979 haben Europe über 25 Millionen Platten verkauft. Allein ‚Final Countdown‘ verkaufte sich über 15 Millionen und war die Nummer 1 in 25 Ländern.

In den 80er Jahren war Europe so mega erfolgreich, nicht nur in Deutschland, sondern auch überall anders in Europa und auf der Welt. Ich denke jeder von euch kennt das Lied The Final Countdown, das wohl bekannteste Lied der band. Seit dem warte ich auf den nächsten Hit der Band, der in meinen Augen bisher leider ausblieb. Auch die Alben waren in den letzten Jahren nicht mehr ganz so erfolgreich wie die aus den 80er Jahren. Dennoch hat die Band ihre Fans und macht alle paar Jahre ein neues Album. Nach 2015 war es dieses Jahr wieder so weit und ich war echt gespannt drauf.

Leider waren auf diesem Album nur 10 Tracks enthalten, finde ich etwas wenig für ein Album, wenn man bedenkt, dass auf so eine CD locker das doppelte drauf passt. Die 10 Tracks waren aber gut. Kein Hit dabei, wie ich denke, aber hörenswert. Aber man muss ehrlich sein, Europe bleibt weiter ein 1-Hit Wonder.

7,0 von 10 finalen Countdowns