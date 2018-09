Waldlust ist ein Buch aus dem Verlag Edition Skylight vom 1. September 2018.

Herausgeber: Edition Skylight

Auflage Nr. 2 (01.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 176 Seiten

Waldlust: Die erste Waldlust-Ausgabe war lange Zeit vergriffen. Die vorliegende umfangreichere zweite Ausgabe enthält zahlreiche neue Fotos. Viel, viel Grün sollte mit der Haut- und Haarfarbe seiner herrlich natürlichen Modelle kontrastieren, nachdem der renommierte Erotikfotograf Stefan Soell mit seinen drei Bildbänden Volcanic Girls , Alpenglühn und Urban Girls von Erfolg zu Erfolg geeilt war. So handelt Waldlust erfrischend ungeniert von der Lust im Walde (und auf der Alm). Wenn die noch weitgehend unbekannten sexy Försterinnen und Älplerinnen keck bis provokativ vor der Kamera posieren, hält es keinen Senn mehr auf seinem Melkschemel … Stefan Soell begann bereits mit 15 Jahren zu fotografieren, und bald wurden Landschafts- und Portraitaufnahmen zu seiner Lieblingsbeschäftigung. Neben seiner erstaunlichen Gabe, den perfekten Hintergrund und Ausstattung zu wählen, gelingt ihm der ideale Einsatz der Lichtverhältnisse fulminant.

Ein richtig tolles Buch, wie ich mir das vorstelle von einem Buch mit erotischer Kunst. Man kann sich das so vorstellen, wunderschöne Frauen werden im Wald und an Seen abgelichtet. Die Bilder sind dabei alle sehr hochwertig und künstlerisch. Man bemerkt sofort die Handschrift des Fotografen und entdeckt viele kleine Details auf den Bilder, die im übrigen nie irgendwie schmuddelig sind, sondern alle sehr erotisch. Meist dann sogar mit Geodaten, im Grunde könnte man die Orte also selbst einmal besuchen und da gibt es einige die einen Besuch wert wären, auch ohne schöne Frau dabei. Gelungen aber auch, dass der Platz in dem Buch so gut wie hundert Prozent ausgenutzt wurde, es gibt also nur sehr wenig weiße Abschnitte auf den Seiten, so kann ich euch einfach nur empfehlen selbst mal einen Blick hineinzuwerfen, es lohnt sich sehr.

9,0 von 10 erotischen Bildern