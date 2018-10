Waldbaden im Jahreskreis: Das Jahr im Rhythmus des Waldes ist ein Buch aus dem Schirner Verlag vom 20. September 2018.

Waldbaden im Jahreskreis: Das Jahr im Rhythmus des Waldes: Jede Jahreszeit hat ihre ganz eigene Besonderheit und Schönheit. Der Wald bietet den perfekten Raum, um den Jahres kreis in all seinen Facetten zu erleben und zu genießen. Dieses Buch zeigt uns, wie der japanische Trend des Waldbadens nicht nur in Frühling und Sommer genussvoll gelingt, sondern wie wir selbst im vermeintlich kargen Winter die heilsame Kraft des Waldes für uns nutzen können. Auf dieser Reise durch unsere Wälder im Wandel der Jahreszeiten finden wir neben passenden Übungen zum Waldbaden Wissenswertes zur Baumkunde, alte Mythen, Bräuche und Rituale sowie genussvolle Rezepte. Mit der Kraft des Waldes können wir den stressigen Alltag hinter uns lassen und wieder in den natürlichen Rhythmus des Lebens finden.

Ich bin ja gerne mal im Wald unterwegs, bei uns in der Nähe gibt es den ein oder anderen mit See dabei. Da gehe ich gerne spazieren, irgendwie gibt mir das eine besondere Ruhe, deswegen musste ich auch bei diesem Buch zugreifen, weil ich zb. nie gelernt habe die verschiedenen Bäume zu unterscheiden. Das Buch erklärt das hervorragend und hat auch noch einige richtig gute Tipps parat, zb. das Rezept zum Waldpesto, einfach eine Wucht. Ich kann euch, wenn ihr genau so gerne im Wald seid, dies Buch einfach nur empfehlen.

8,5 von 10 Waldspaziergängen