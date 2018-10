5x Wahnsinn-30 Jahre Leidenschaft von Anita & Alexandra Hofmann: Im Januar und Februar 2019 starten Anita & Alexandra Hofmann mit einer großen Schlagerparty-Tour, zu denen die Schwestern viele Stars und Freunde eingeladen haben, und ab März werden sie uns solo mit einem bunten Show-Programm in vielen Städten Deutschlands begeistern. Vorab präsentieren uns ANITA & ALEXANDRA in der nächsten Woche ihr neues Album „Wahnsinn – 30 Jahre Leidenschaft“, das es mal wieder in sich hat. Wir können gar nicht anders – gepackt von Leidenschaft, Lebensfreude, Romantik, einem Hauch Sex-Appeal und jeder Menge Temperament – werden wir ab dem ersten Lied, dem Titelsong „Wahnsinn“, mitgerissen in einen Strudel voll energiegeladener Sounds, treibenden Beats, magischen Gesangsharmonien und erst bei Titel 15 atemlos glücklich wieder ausgespuckt. Puh! WAHNSINN! Schon mit ihrer ersten Single geht´s mit Anita und Alexandra im musikalischen Direktflug nach „Hollywood“! Ja, richtig gehört! 3 Minuten lang dürfen wir der Star in diesem oscarverdächtigen Film mit einem Mega-Soundtrack dieses prominenten Sister Act sein. Also, runter vom Sofa und rauf auf die Bühne!! Hier kommen 30 Jahre Power und Leidenschaft, hier kommen: Anita und Alexandra Hofmann! WAHNSINN!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 14. Oktober 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.