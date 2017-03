VW Bus und Transporter: Vom Samba-Bus zum Multivan: Der VW Transporter ist eine Motor-Legende, die sich Millionen Mal weltweit verkauft und die Herzen unzähliger Fans im Sturm erobert hat. Robust und zuverlässig, für alles zu gebrauchen und sich für nichts zu schade, sind und waren die Transporter die perfekten Allrounder. Besonders die von 1950 bis 1990 gebauten Heckmotor-Bullis haben einen eingeschworenen Fan-Kreis. Doch auch die Frontantriebs-Transporter und Busse sind längst schon Legende: An Multivan und Co führt kein Weg vorbei. Dieser Band von Randolph Unruh dokumentiert die komplette Geschichte, vom T1 bis zum T6 mittels frischen Texten, farbigen Bildern und mit allen technischen Details.

Ich liebe diese VW Bullis einfach. Ich kann nicht einmal genau sagen warum das so ist, irgendwie diese Form, diese Kanten, ich finde dieses Automobil wunderschön. Schon in meiner Jugend habe ich immer diesen Fahrzeugen hinterhergesehen, so finde ich die Modelle aus den Anfang der 80er Jahre am schönsten und mein Traum war es immer ein wenig irgendwann mal einen zu besitzen. Es gibt nicht viele Autos bei denen die Liebe so stark ist, mir fällt ansonsten nur der Opel Kadett C ein, den ich auch sehr mag, diese Bullis aber viel mehr. Später in meiner Ausbildung hatten wir diese Bullis und ich habe es geliebt damit zu fahren, ach, das war einfach nur ein Traum und dieses Buch bietet die komplette Geschichte von diesem Automobil in vielen hundert Bildern, die einfach nur zum Träumen anregen. Ich hatte diese liebe lange vergessen und mit diesem Buch ist sie wieder frisch wie vor Jahren und ich habe mich dabei erwischt wie ich jetzt nach dem Buch ernsthaft auf Ebay gesucht habe nach einem Bulli, den ich mir gerne fertig machen will.