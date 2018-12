Von Löwen und Lämmern ist ein Film mit u.a. Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise und Michael Peña von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2007.

64 Bewertungen Von Löwen und Lämmern (Blu-ray) Studio Hamburg Enterprises (07.12.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 91 Minuten

Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise, Michael Peña

Englisch, Deutsch

Letzte Aktualisierung am 12.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Von Löwen und Lämmern: Fesselnd, provokativ, brisant – Robert Redford, Meryl Streep und Tom Cruise in einem herausragenden Meisterwerk unter der Regie von Robert Redford, das mit der Machtgier, dem Afghanistan-Krieg, unkritischem Journalismus und der Ignoranz einer ganzen Nation abrechnet.

Drei Geschichten, drei Sichtweisen, ein Krieg: Der idealistische Professor Malley (Robert Redford) versucht an einer Hochschule in Kalifornien einen hochintelligenten, aber desinteressierten Studenten in einer aufreibenden Diskussion zu mehr politischem Engagement zu ermutigen. Zur gleichen Zeit führt in Washington die linksliberale Journalistin Janine Roth (Meryl Streep) mit dem US-Senator Jasper Irving (Tom Cruise) ein kontroverses Interview über Sinn und Unsinn des Afghanistan-Einsatzes der USA. Indessen spielt sich auf einem verschneiten Bergplateau am Hindukusch ein militärisches und menschliches Drama ab: Zwei junge US-Soldaten geraten in einen Hinterhalt, der ihre Friedensmission zum Kampf ums eigene Überleben werden lässt.

7,0 von 10 Schauplätzen