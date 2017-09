Von Einfach zu Brillant ist ein Buch aus dem AT Verlag von 2017.

Von Einfach zu Brillant: Donna Hay legt dieser Sammlung an Standardrezepten eine einfache Überzeugung zugrunde: Um es beim Kochen zur Meisterschaft zu bringen, muss man die Grundlagen beherrschen. Dieses Kochbuch soll eine solche Grundlage bieten.

Neben Variationen von süssen und salzigen Standardrezepten finden sich im Buch ein reichhaltiges Repertoire an Rezepten für Saucen oder nützliche Elemente für eigene Gerichte: eine klassische Bratensauce, Mayonnaise, Hummus, verschiedene Teigböden, Sushireis oder einfach poschierte Eier. Einfach, schnell zubereitet und dabei trotzdem raffiniert: Das erreicht Donna Hay auch mit dieser Sammlung von Standardrezepten.

Ich habe kürzlich gelesen, dass man sagt, die meisten Kochbücher werden verschenkt, was ich seltsam fand, denn jeder hat so einen anderen Geschmack, dass man mit einem Kochbuchgeschenk eigentlich nie richtig liegen kann. Bei Von Einfach zu Brillant ist das anders, die Rezepte hier sind so umfangreich, einfach und genial zugleich, dass sie sehr viele unter euch ansprechen werden, als ebenso ein ideales Geschenk. Dabei sieht es noch sehr stylisch aus und es macht verdammt viel Spaß in dem Buch zu blättern, das Buch wird mich in meiner Küche noch ein ganzes Weilchen begleiten, da bin ich mir sicher.

8,5 von 10 australischen Köchen