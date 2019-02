Von Einfach zu Brillant KIDS: Gesunder Genuss für grosse und kleine Köche ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 21. Januar 2019.

Letzte Aktualisierung am 5.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Von Einfach zu Brillant KIDS: Gesunder Genuss für grosse und kleine Köche: »Es ist kein Geheimnis, dass Kinder schwierige Esser sein können. Ich weiss, wie schwer es ist, alle glücklich und satt zu machen. Deshalb sammle ich Rezepte, die Kinder garantiert mögen.« Für dieses Buch hat Donna Hay die besten davon zusammengestellt. Gerichte, die nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen schmecken und die sich damit bestens für den Familientisch eignen. Die Rezepte sind klar und einfach aufgebaut, in typischer Donna-Hay-Art modern umgesetzt, und viele können auch Kinder und Jugendliche selber zubereiten.

Die Klassiker werden durch spannende Variationen ergänzt, was für Abwechslung sorgt und die Experimentierlust anregt. Oft sind die Rezepte mit cleveren Tricks und gesunden Zutaten aufgepeppt. Gesunde Burger, Knusper-Fischstäbchen mit dicken Ofen-Pommes, clevere Mogel-Pizza, lässige Tortilla-Chips und Popcorn-Tüten, tolle Eis-am-Stiel-Varianten und vieles mehr. Begleitend zur Serie »Donna Hay: Kochen mit Kindern« bei RTL Living.

Ein klasse Buch, etwas groß für eine Rezeptesammlung, also ungewöhnlich groß aber dafür auch mit tollem Inhalt, wenn auch die Bilder hier herausstechen. Da bekommt man sofort Lust und Laune was zu kochen, alleine die Würstchen im Schlafrock. Lecker sag ich euch. Das Besondere hier ist wirklich, dass die Rezepte kindgerecht sind und noch nicht ganz so ungesund, weil man mit diesen Rezepten einen tollen Mittelweg findet und seinen Kindern direkt ein paar neue Lebensmittel beibringt, denn jeder der Kinder hat weiß wie schwer das immer mit dem Essen ist, mit diesem Buch wird es, denke ich, viel besser klappen.

Letzte Aktualisierung am 5.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wer es gesünder mag dem kann ich das Buch Essbare Stadt: Wildwuchs auf dem Teller empfehlen: Die Stadt bietet uns eine Fülle an wilden Pflanzen, mit denen man wunderbar kochen kann. Maurice Maggi, Guerillagärtner und Koch, nimmt uns mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise zu den essbaren Schätzen der Stadt und zeigt, welche einfach-originellen Delikatessen sich damit zubereiten lassen. Über 70 vegetarische Rezepte eröffnen uns eine vergessene Welt und zeigen, wie viel Geschmack, Würze und Abwechslung buchstäblich vor unserer Haustür liegen. Sie lassen uns die Stadtnatur mit anderen Augen sehen, regen zum Experimentieren und zum spielerischen Umgang damit an. Wahrhaft kreatives Kochen also, in dem sich Geschmack und Würze der oft unscheinbaren Zutaten optimal entfalten und entwickeln können.

8,5 von 10 leckeren Rezepten