Vom Zauber des Neubeginns. Abschied nehmen und loslassen ist ein Buch aus dem Verlag Edition Forsbach vom 7. Juni 2018.

Vom Zauber des Neubeginns. Abschied nehmen und loslassen: Beate Forsbach schreibt und publiziert seit über 30 Jahren. Dabei geht es ihr darum, Menschen zu begeistern und zu ermutigen, ihre persönlichen Stärken zu entwickeln und das Beste aus ihrem Leben zu machen. In ihrem eigenen Verlag produziert sie Bücher mit positiven Gedanken für ein positives, gelingendes Leben. Sie hat viele Abschiede erlebt und oft losgelassen, und sie hat gelernt, immer wieder neu anzufangen. Niemals wollte sie zurück in eine frühere Lebensphase, denn immer hatte sich das vermeintlich Negative unversehens in etwas ganz Positives verwandelt.

Oft wurde es dann noch viel besser, als sie sich jemals erträumt hatte. Dieses Buch enthält einen repräsentativen Querschnitt durch ihr Schaffen in den Bereichen Lebenskunst, Musikpädagogik sowie Schreiben & Veröffentlichen. Durch ihr Vorbild möchte sie Wege zu einem glücklichen und erfüllten Leben aufzeigen. Denn das bedeutet, Abschiede zu erleben und loszulassen, vor allem aber: immer wieder neu anzufangen.