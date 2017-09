Vom Reden und Handeln der schon länger bei uns Regierenden: Eine Chronik 2015-2016 ist ein Buch von edition chronique aus dem Jahr 2017.

Vom Reden und Handeln der schon länger bei uns Regierenden: Dass Reden wohlfeil ist, und nicht immer mit dem Handeln übereinstimmt, ist eine Binsenwahrheit. Wenn jedoch das Reden von Politikern und ihr Handeln derart auseinanderklaffen, dass sogar der eigene Verwaltungsapparat Einspruch erhebt, zeigt dies ein Maß an Ignoranz, das den Rechtsstaat und die Demokratie auszuhebeln droht. Die Chronik vom Reden und Handeln der schon länger Regierenden stellt den Aussagen führender Politiker tat­sächliches Geschehen und die von Ver­waltungs-, Polizei- und EU-Behörden er­hobene Realität buchstäblich gegen­über. Damit dokumentiert sie die Kluft, die sich zwischen Politik und Wirklichkeit aufgetan hat.

Das ist wirklich mal sehr spannend, wenn man Reden von Politikern liest und nachvollziehen kann was sie teilweise für einen Blödsinn geredet haben. So ein Überblick fehlt uns ja meist, dies Buch stellt diesen eindrucksvoll her. Allerdings hat mir die Aufmachung so gar nicht gefallen. In dem Buch waren Linien, wie man es aus Schulheften kennt. Die Schrift des Buches allerdings beachtete dies nicht und ging stellenweise über diese Linien. Da habe ich mich gefragt warum man das so gemacht hat? Das sieht ehrlich gesagt richtig furchtbar aus und hat mir den Lesespaß oft verdorben. Am besten ihr schaut aber selbst mal rein und macht euch selbst ein Bild davon. Inhaltlich top, Gestaltung aber flop.

6,0 von 10 redeschwingender Politiker