Vom Anfang bis heute: Eine kleine Geschichte der Welt ist ein Buch aus dem Penguin Verlag vom 11. Dezember 2017.

Vom Anfang bis heute: Eine kleine Geschichte der Welt: Es war einmal … eine Reise, die mit dem Urknall begann und die noch lange nicht zu Ende ist. Von der ersten Zelle zu den Goldenen Zwanzigern und vom alten Ägypten zur App ist es dabei bisweilen nur ein Katzensprung. Loel Zwecker erzählt davon anschaulich und alltagsnah, mit einem Blick für überraschende Details und verborgene Zusammenhänge: Wie im Mittelalter die Brille erfunden, in Indien die Meditation zu einer echten Macht wurde und die Waschmaschine unser Leben veränderte. Geschichte braucht Geschichten – und diese ist eine ganz besondere.

Von der Entstehung der Erde zu den Pyramiden. Das Buch macht stellenweise sehr große Sprünge, obwohl sicher auch Dinge zwischen den Sprüngen interessant gewesen wären, daher ist es eher als kurzweilige Lektüre ohne Vollständigkeit zu behandeln. Versteht mich nicht falsch, ich fand es ganz okay, nur halt eher oberflächlich und so ein grober Blick in die jeweiligen Zeitspannen. Für wen das geeignet ist weiß ich nicht, mein Schulwissen war ehrlich gesagt besser. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich fand das Buch von der Machart okay, vom Inhalt auch, aber nicht sehr vollständig. Am besten Du machst Dir selbst mal ein Bild.

6,0 von 10 Wichtigen Punkten in unserer Geschichte