Voll verkatert: Nach einem mysteriösen Unfall fällt Milliardär Tom Brand (KEVIN SPACEY) ins Koma und findet sich zu seinem allergrößten Entsetzen im Körper des Katers Mr. Kuschelpuschel wieder. Während sein labiler Gesundheitszustand in der Geschäftswelt zu wilden Spekulationen und unglaublichen Intrigen mit schwerwiegenden Folgen führt, kämpft Tom mit allen tierischen Mitteln um sein Leben und seine Firma. Hilfe erhofft er sich dabei von Felix Perkins (CHRISTOPHER WALKEN), dem Besitzer einer mysteriösen Tierhandlung. Wird Tom Brand einen Weg zurück in seinen menschlichen Körper finden? Werden seine Frau Lara (JENNIFER GARNER) und seine Tochter Rebecca (MALINA WEISSMAN) die Verschwörungen durchschauen und zu ihm halten? Und wird es seinem älteren Sohn David (ROBBIE AMELL) gelingen, das drohende Unheil von der Firma abzuwenden?

Der Film hätte kaum besser besetzt sein können, wenn die meiste Zeit auch der Kater bekommt, der ganz herrlich von Oliver Kalkofe gesprochen wurde. Aber kommen wir zu den Darstellern. Es ist ein Genuss Kevin Spacey, Christopher Walken und Jennifer Garner zu sehen, Top Darsteller, die auch in diese Komödie perfekt passen. Wie gesagt, Oliver Kalkofe macht seinen Job super, das ist so witzig, typisch Kalkofe eben. Der Film ist aber eben nicht nur witzig, er ist auch richtig süß, okay witzig ist er bis sich der Protagonist damit abfindet, dass er eine Katze ist, bis er merkt, was für ein schlechter Vater und Ehemann er war, dann fällt der Satz „Wenn man eine Katze sein muss um ein besserer Mensch zu werde, dann bin ich die beste Katze der Welt“. Das fand ich richtig gelungen. Man braucht da gar nicht viel sagen, man kann sich denken in welche Richtung der Film geht, er ist eben auch sehr offensichtlich, macht aber eine Menge Spaß.

Das ist eben so der typishe Familienfilm, bei dem auch jeder was zu lachen hat, der aber ebenso ein klein wenig ernstes transportiert dabei. Ich kann euch diesen Film sehr empfehlen, ich habe selten so viel Spaß mit einem Film gehabt und so gelacht. Viel Spaß beim Schauen.

