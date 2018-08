Vis-à-Vis Reiseführer Bodensee ist ein Reiseführer aus dem Verlag Dorling Kindersley vom 11. Juli 2018.

Vis-à-Vis Reiseführer Bodensee: Das milde Klima um den drittgrößten See Mitteleuropas ist verlockend – der Bodensee ist ein beliebtes Urlaubsziel, das drei Länder verbindet: Deutschland, Österreich und die Schweiz. Städte wie Konstanz, Bregenz und St. Gallen bieten historische Sehenswürdigkeiten und kulturelle Attraktionen für einen Städteurlaub, während die alpinen Felsmassive und sanften Schilflandschaften begehrte Ziele von Naturliebhabern sind.

Im Vis-à-Vis Bodensee finden Sie für jedes Vorhaben alle Informationen, die Sie benötigen: vom Landhotel mit Pferderanch in Friedrichshafen über den Gasthof mit regionalen Spezialitäten in Dornbirn bis zu den Festspielen in Bregenz. Zahlreiche Aufrisszeichnungen illustrieren anschaulich die wichtigen Sehenswürdigkeiten wie das Konstanzer Münster oder die Stiftskirche in St. Gallen. Segeln, Surfen, Wandern oder eine Zeppelinfahrt sind gute Gelegenheiten, die faszinierende Region näher kennenzulernen. Außerdem gibt es Tipps zum Erwerb der Delikatessen, für die die Bodensee-Region bekannt ist, wie Obst, Käse, Wein und Schweizer Schokolade.

Ihr wisst ja wie gerne ich verreise. Seit ein paar Jahren mehrfach im Jahr, weil ich einfach was von Deutschland sehen will. Meine Lieblingsreiseziele liegen in unserem wunderschönen Land, weil es so viele Orte gibt, die einfach schön sind, die man mal gesehen haben muss. Ein Ort, den ich mir unbedingt noch ansehen will ist der Bodensee. Da sieht man relativ viele Dokus im Fernsehen, bei denen ich jedes Mal denke „Da muss ich hin“. Nun habe ich mir mal diesen Reiseführer besorgt um einfach mal zu schauen was man da überhaupt genau machen kann. Um einfach schon einmal grob zu planen wie die Reise dorthin aussieht und was soll ich sagen, das geht leicht von der Hand, ich weiß jetzt schon genau was ich mir ansehen möchte und freue mich auf meinen nächsten Urlaub.

8,5 von 10 wunderschönen Reisezielen