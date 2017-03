DER UMFANGREICHSTE FAHRGESCHÄFT-SIMULATOR ALLER ZEITEN!

Virtual Rides III ist da! Betritt einen noch größeren, bunteren und beeindruckenderen Kirmesplatz als je zuvor! Lass dich von deiner Fantasie leiten! Gestalte, kontrolliere und fahre mehr als 10 einzigartige Fahrgeschäfte!

120.000qm² Kirmesplatz voller atemberaubenden Attraktionen und mehr als 100 Buden, deren Angebot Dir das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Genieße den Kirmesbesuch und begegne riesigen Menschenmassen, die auf ihre Umwelt reagieren.

Virtual Rides III macht Dich zum Schausteller! Ob Du nun die Farbe der Bauteile, die Bauteile selbst oder Dekoration ändern willst, alles liegt in deiner Hand!

Mit Licht- und Effektgeräten, Nebelmaschine und Stroboskop setzt du deine Fahrgeschäfte perfekt in Szene! Beschaffe deinen Besuchern eine Fahrt, die sie niemals vergessen werden!

Wenn es dämmert, taucht das Lichtsystem den Kirmesplatz in ein ganz besonderes Licht! Ob Lasershow oder Farbänderung, alles ist möglich!

Du bist der Rekommandeur! Nimm ein Mikrofon in die Hand und heize den Fahrgästen mit deinen eigenen Sprüchen ein!

Die atmosphärische Beleuchtung kommt erst in der Dämmerung richtig zu Geltung – kein Problem! Ändere einfach die Tageszeit und sogar das Wetter!

Nimm direkt im Fahrstand Platz und nutze das 3D-Steuerpult, um das Fahrgeschäft ganz nach deinen Vorstellungen zu steuern!

Dir stehen mehr als 10 Attraktionen zur Auswahl! Starte durch und bereite den wartenden Fahrgästen die Fahrt ihres Lebens!

Nun bist Du an der Reihe! Steig ein, zieh den Sicherheitsbügel an den Körper und halt dich fest – in deinem Fahrgeschäft!