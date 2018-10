Villa Wunderbar – Das Zimtschnecken-Wunder ist ein Kinderbuch aus dem Loewe Verlag vom 17. September 2018.

Villa Wunderbar – Das Zimtschnecken-Wunder: Hereinspaziert in die Villa Wunderbar! Hier leben Matilda und Joschi mit ihrer Familie. Seit Kurzem hat sich in Omas Waschsaloncafé auch noch ein kleiner Untermieter eingenistet: Klar, dass Waschbär Henri es in einer alten Trommel besonders gemütlich findet … Henri ist klein und süß und kuschelig, hat es aber faustdick hinter den Ohren! Zusammen erleben die drei allerhand: Sie entdecken geheimnisvolle Briefe unter dem alten Sofa, übernachten im Garten und Henri möchte einen eigenen Laden eröffnen. Und als in Omas Küche der Ofen streikt, erlebt die ganze Familie Grankvist ein echtes Zimtschnecken-Wunder.

Mit viel Liebe haben die Autorinnen Sandra Grimm und Ann-Katrin Heger20 originelle und lustige Vorlesegeschichten um den Kosmos der Villa Wunderbar und ihre Bewohner – ein buntes Cousin-Cousinen-Duo, das mit Waschbär Henri den familiengeführten Waschsalon mit Café mal mehr oder weniger freiwillig aufmischt – gesponnen. In dieser farbig illustrierten Reihe gibt es beim Vorlesen auf jeder Seite Bilder zu entdecken, aber auch zum Selberlesen im Grundschulalter sind die Geschichten geeignet.

7,0 von 10 lustigen Vorlesegeschichten