Vier Sterne – Die Weltmeister-Box ist eine DVD Box von Studio Hamburg Enterprises vom 5. Oktober 2018.

Vier Sterne – Die Weltmeister-Box: Herz in der Hand – Leidenschaft im Bein! Hautnah dabei sein bei allen vier deutschen Triumphen. Über 12 Stunden weltmeisterlicher Fußball auf 5 DVDs.

1954 – Der erste Stern: Das Wunder von Bern. ‘Aus, aus, aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!’ Die Sensation elektrisierte die Massen hauptsächlich an den Radiogeräten, denn Fernsehgeräte gab es nur wenige. Noch heute bekommen ganze Fußballgenerationen bei Herbert Zimmermanns legendärer Radio-Reportage eine Gänsehaut. Mit einem Durchschnitt von 5,2 Treffern pro Spiel ist die WM 1954 bis heute das torreichste Turnier in der WM- Geschichte.

1974 – Der zweite Stern: Erstmalig findet eine WM in Deutschland statt. Das deutsche Team holt zum zweiten Mal den Titel und ist zudem der erste Weltmeister, der beim Turnierstart auch amtierender Europameister war. Erstmalig wurde in München der WM-Pokal in seiner heutigen Form überreicht, nachdem die vorherige Trophäe mit der WM 1970 in den Besitz Brasiliens übergangen war.

1990 – Der dritte Stern: Bei der WM in Italien tritt erstmalig das wiedervereinigte Deutschland an und wird durch einen Sieg über Argentinien in Rom zum dritten Mal Weltmeister. Erstmals in der Geschichte der Weltmeisterschaft kommt es zu einer Finalrevanche, denn schon vier Jahre zuvor standen sich Deutschland und Argentinien im Finale gegenüber. Es war zudem das erste WM-Finale, das durch einen Elfmeter entschieden wurde.

2014 – Der vierte Stern: 24 Jahre musste die deutsche Nationalmannschaft und mit ihr ein ganzes Land darauf warten – 2014 war es dann soweit: Mit dem Finalsieg in Brasilien errang die DFB-Elf ihren ersten WM-Titel außerhalb Europas und holt als erste europäische Fußballnationalmannschaft überhaupt einen Titel auf dem amerikanischen Kontinent. Erstmals wird Deutschland nach dieser WM in der FIFA Weltrangliste auf Platz 1 geführt.

Die Box erscheint genau zur richtigen Zeit, denn das was die Nationalmannschaft gerade spielt ist wenig begeisternd. Erst diese Tage verlor man hoch gegen Holland. Das WM-Aus im Nacken und der drohende Abstieg aus der Nations League. Das alles sorgt dafür, dass man gerade wenig Lust auf die Nationalmannschaft hat. Besser man schaut sich Zeiten an die besser waren und die findet man auf dieser DVD-Box. Hier sind alle Finalspiele enthalten, mit original Kommentatoren. Der Kinofilm “Die Mannschaft” und jede Menge Extras aus besseren Tagen. Wer also Lust hat die Nationalmannschaft in besseren Zeiten zu sehen, der sollte einfach hier rein schauen, auch wenn die aktuelle Mannschaft nicht gerade Lust dazu macht.

9,0 von 10 Siegen der Nationlmannschaft