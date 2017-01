Viel Glück und viel Segen: Mit über 1000 ausgewählten Gedichten und Zitaten ist dieses schön illustrierte Hausbuch ein umfassender Fundus an klugen Gedanken für alle Anlässe und Lebenslagen. Ob liebevoll anrührend oder geistreich und frech – hier findet sich immer ein passendes Zitat für Briefe, Glückwunschkarten oder Reden.

Die Optik und Haptik ist wirklich sehr gelungen, es sieht mit den goldenen Seitenrändern schon ziemlich nobel aus. Auch der Buchband fühlt sich irgendwie toll an, es erinnert mich an irgendwas, ich kann nur nicht genau sagen was. Vielleicht so an diese Bücher von früher in der Kindheit, diese Poesiealben, wo man seinen Schulfreunden was nettes reingeschrieben hat, zumindest habe ich das irgendwie jetzt im Kopf. Auch begeistert hat mich der Inhalt, denn alles ist sauber sortiert nach Anlässen. So ist alles dabei, wenn man mal Karten der kleine Briefe schreiben will, wie etwa die Wünsche zu allen möglichen Anlässen. Ringelnatz, Rühmann oder Heine, es sind viele bekannte Gedichte dabei, vieles was man so kennt aber auch vieles was neu ist, also eine tolle Mischung.