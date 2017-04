Victoria – Staffel 1: England, 1837: Nach dem überraschenden Tod ihres Onkels Wilhelm IV muss Victoria im Alter von nur 18 Jahren den Thron besteigen. Hin- und hergerissen zwischen Gefühlen und Verpflichtungen, muss die junge Königin (Jenna Coleman, Doctor Who) an einem intriganten Hof und gegen den Willen der eigenen Familie in die Rolle der Herrscherin hineinwachsen.

Nur ihr engster Berater und innigster Vertrauter, Lord Melbourne (Rufus Sewell, The Man in the High Castle) steht ihr zur Seite, was am Hof schon bald Anlass zu skandalösen Spekulationen bietet. Das ändert sich, als der deutsche Prinz Albert (Tom Hughes, Silk) auftaucht und äußerst unwillig anfängt, um Victorias Hand anzuhalten…

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht so der Fan von Königshäusern bin. Ich habe auch nicht so sehr viel Ahnung was die Monarchie oder die Zusammenhänge angeht. Ich wollte im Grunde auch nur mal in die Serie kurz reinschauen, weil ich die Darstellerin ganz süß fand. Mich hat das dann so gefesselt, dass ich mir die Serie angeschaut habe. Man hat es geschafft sehr authentisch zu bleiben, das findet man schnell heraus, wenn man nach der Königin Victoria googelt oder sich Wikipedia Beiträge durchlist, was ich dann direkt getan habe, so groß war mein Interesse nur selten über etwas was ich in einer Serie gesehen habe. Ich wollte mehr wissen über Victoria und über ihren weiteren Verlauf, sowie das Leben damals und die Monarchie im Allgemeinen.

Die Serie hat es geschafft mich für dies Thema zu begeistern, weil sie wirklich klasse gemacht war. Die Kostüme, diese Kleinigkeiten wie die Kerzenproblematik, Handschuhe, die Kleider, die Umgangsformen und und und, die Liste der Dinge, der kleinen Details, wären lang. Ich kann euch die Serie sehr empfehlen, ich habe seit langer Zeit keine bessere gesehen.

