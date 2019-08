VfB Lübeck: Ein Jahrhundert Fußballgeschichte in der Hansestadt ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 18. Juli 2019.

VfB Lübeck: Ein Jahrhundert Fußballgeschichte in der Hansestadt: Der VfB Lübeck zählt zweifelsohne zu den Fußball-Traditionsvereinen im Norden. In seinen besten Jahren klopfte er ans Tor zur Bundesliga und verpasste 2004 nur knapp den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Anlässlich des 100. Vereinsjubiläums beleuchtet Fußballhistoriker und VfB-Experte Christian Jessen erstmals in bislang ungekannter Ausführlichkeit die Höhepunkte und nicht wenigen Krisen des Vereins und seiner Vorgängerklubs BSV Vorwärts, SV Polizei und VfR. Saison für Saison werden die Details der Vereinsgeschichte akribisch und dennoch lesenswert nachgezeichnet. Mit hunderten, bislang teilweise unveröffentlichten Fotos, einem ausführlichen Statistikteil, Kapiteln zur Frühgeschichte des Lübecker Fußballs und zum Stadion Lohmühle sowie einem umfangreichen Personenlexikon mit knapp 1.000 Kurzporträts zu Personen der VfB-Fußballhistorie ist die Chronik die ultimative VfB-Bibel und stellt auch für neutrale Fußballfans eine großartige Fundgrube dar.

VfB Lübeck ist ein mehr als interessanter Verein, für mich besonders, weil ich eben aus dem Norden komme und auch hier oben im Norden den Regionalliga-Fußball beobachte und da hatte VfB Lübeck die letzten Jahre ja echt Pech und den Aufstieg immer wieder verpasst. Diese Saison sind sie gut gestartet, der Club gehört für mich viel weiter nach oben. In diesem Buch erfährt man allerhand über den Verein, was mich als Fußballbegeisteter natürlich sehr anspricht. Fans vom VfB Lübeck wird das noch viel mehr ansprechen, da ist das Buch sozusagen ein Pflichtkauf. Ich kann es euch auf jeden Fall sehr empfehlen und mit Spannung schaue ich mir auch in diesem Jahr die Spiele von dem Club an und hoffe der Aufstieg gelingt.

9,5 von 10 Aufsteigern