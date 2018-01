Vespa mi amore ist ein Buch aus dem Motorbuch Verlag, das am 15. Oktober 2014 erschienen ist.

2 Bewertungen Vespa mi amore Lutz-Ulrich Kubisch, Günther Uhlig

Herausgeber: Motorbuch

Auflage Nr. 1 (15.10.2014)

Gebundene Ausgabe: 264 Seiten

Letzte Aktualisierung am 8.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Vespa mi amore: Am Anfang war die Vespa nur ein praktischer, genügsamer Autoersatz. Dann aber kamen die Swinging Fifties und Kinofilme, in denen eine Vespa eine tragende Rolle spielte – und heute sind sie angesagt wie nie. L.-U. Kubisch und Günther Uhlig erzählen Geschichte und Geschichten von und über die kleinen Dinger mit den knubbeligen Rädern: Eine liebevolle Hommage an unerreichte Klassiker, die zum Trendsetter wurden, x-fach kopiert – aber nie erreicht. Diese vollständig überarbeitete, aktualisierte und um 32 Seiten erweiterte Vespa-Chronik erweist allen Wespen ihre Referenz, erzählt von Technik, Kult, Kitsch – und bietet unzählige tolle Fotos.

Vor einigen Monaten habe ich mir selbst einen Roller gekauft, einen Vespa Nachbau, denn eine Vespa selbst war mir zu teuer, wäre aber dennoch ein Traum gewesen. Als ich meinen Roller gekauft habe war ich mir nicht bewusst wie cool das ist und wie viel Spaß es macht damit zu fahren. Mit dem Wissen von heute würde ich mir schon nochmal genauer zu überlegen auch eine original Vespa zu schauen. Besonders jetzt mit diesem Buch das alle Modelle seit 1946 zeigt und zum Träumen anregt. Da wird schnell klar was sich hinter dieser Marke verbirgt, das ist so vieles mehr als „nur“ das Design, es ist auch ein Stück Lebensgefühl, das ich seit zwei Monaten auch etwas empfinden darf, wer also mit dem Gedanken spielt einen Roller zu kaufen, macht es, es lohnt sich. Besonders aber eine Vespa, eine tolle Geschichte, pure Romantik.

8,5 von 10 modischen Rollern

