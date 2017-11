Verschwundene Orte der DDR ist ein Buch aus dem Bild und Heimat Verlag von 2017.

Verschwundene Orte der DDR: Die DDR ist ein Land, das es nicht mehr gibt. Mit ihr wurden nach 1990 viele Gebäude und Plätze beseitigt, die in 40 Jahren Deutscher Demokratischer Republik entstanden waren bzw. ihre Hochphase hatten. Es ist eine Binsenweisheit: Architektur hat nicht nur einen funktionalen oder ästhetischen Charakter, sie sagt auch immer etwas über ihre Zeit und deren Ideale aus, ist Träger von Geschichte. Insbesondere verschwundene Orte erzeugen in der Erinnerung ein eigentümliches Bild der Vergangenheit. Dieses Buch porträtiert zirka 100 verschwundene Orte der DDR in ihrer einstigen Blüte.

Ich komme aus Norddeutschland, ich wohne oben an der Küste, bin dort geboren und glücklich. Aber ich fand die ehemalige DDR schon immer irgendwie spannend. So sehr, dass ich bin vor ein paar Jahren dort ein Ferienhaus hatte. Ich habe im Harz sehr gerne Urlaub gemacht und mich eben auch mit der DDR Geschichte befasst. Als ich dann dieses Buch sah, musste ich es haben, weil ich genauer wissen wollte welche Gebäude, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr stehen.

Weil ich, wie gesagt, ein Ferienhaus im Harz hatte fand ich den, leider kurzen, Abschnitt über die STASI Türme auf dem Brocken interessant. Aber auch verschiedene andere Bauwerke, wie etwa ein 70.000 Menschen fassendes Stadion, das abgerissen wurde, damit der BND eine neue Zentrale bekommt. Was leider in diesem Buch fehlte waren Bilder wie es aktuell dort aussieht. Vieles war so interessant, dass ich es gegoogelt habe, hier ist also viel Potenzial verschenkt worden, spannend ist es aber allemal, werft einfach selbst mal einen Blick hinein.

7,5 von 10 abgerissenen Gebäuden