Verrückt nach Meer: Das Kreuzfahrt-Kochbuch ist ein Kochbuch aus dem Callwey Verlag vom 8. Februar 2018.

Verrückt nach Meer: Das Kreuzfahrt-Kochbuch: Verrückt nach Meer – Reisen und genießen auf dem Kreuzfahrtschiff! Hiermit präsentiert Callwey das erste echte Kreuzfahrt-Kochbuch: in 60 köstlichen Rezepten zeigt es, was die Weltküche und die schönsten Reisedestinationen rund um den Globus zu bieten haben. Die Gerichte lassen jedenfalls das Wasser im Mund zusammenlaufen. Gleichzeitig bekommen die Leser einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der beliebten Fernsehserie „Verrückt nach Meer“ – mit wahren Anekdoten und Erlebnissen des TV-Produzenten höchstpersönlich. Willkommen an Bord!

Ich muss mal etwas ausholen. Ich würde ja am liebsten mal eine Kreuzfahrt machen. Ob in skandinavischen Ländern oder auch mal eine richtige Weltreise, auch gerne mal weiter weg, Sonne, einfach gut gehen lassen. Ein Traum von mir. Ausgelöst hat den Wunsch zwei TV Produktionen. Love Boat und Verrückt nach Meer. Verrückt nach Meer finde ich so klasse, weil es so schön das Feeling an Bord zeigt, aber auch was von den Reisezielen. Wenn man sich diese Sendung anschaut bekommt man einfach Lust auf mehr. Als ich dann gesehen habe, dass es zu der Sendung ein Kochbuch gibt, musste ich das als Fan natürlich haben.

Das ein oder andere Rezept erkennt er Fan wieder, natürlich ist das sonst „nur“ ein Kochbuch im Stile der Serie, aber das muss man als Fan irgendwie haben, weil durchaus auch die ein oder andere Geschichte enthalten ist. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß damit und werde noch sehr viel Spaß haben, wenn ich noch ein paar Rezepte probiere, macht das doch auch einfach mal, viel Spaß beim Nachkochen.

8,0 von 10 leckeren Rezepten