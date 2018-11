Vernichtungskommando – Kampf um Kreta ist ein kriegsfilm mit u.a. Stephanos Stratigos und Kostas Prekas von Polar Film aus dem Jahr 1969.

Vernichtungskommando - Kampf um Kreta Polar Film + Medien GmbH (08.11.2018)

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 90 Minuten

Stephanos Stratigos, Kostas Prekas, Vera Krouska, Jürgen Kremer, Giorgos Moschidis

Deutsch, Griechisch

Letzte Aktualisierung am 6.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Vernichtungskommando – Kampf um Kreta: Im Oktober 1940 sartet das faschistische Italien seinen Feldzug gegen Griechenland. Niemand konnte damit rechnen. Auch Leutnant Jim Nicoulai von der Griechischen Armee wird von dem Angriff überrascht. Er organisiert den Widerstand, der in einem entsetzlichen Blutbad endet, weil auch dann noch Deutschland in den Balkan Konflikt eingreift …

Seltener Film über den Balkankrieg zum ersten Mal auf DVD – drei Festival-Awards-Auszeichnungen!

Viele Filme über den Balkankrieg gibt es in der Tat nicht, ich glaube sogar dieser war der erste den ich dazu gesehen habe und ich schaue im Grunde ganz gerne mal Kriegsfilme. Allerdings merkt man dem Film sein alter sehr an. Fast 50 Jahre ist dieser alt und die Qualität vm Bilde her ist ziemlich schlecht und erinnert sehr stark an alte VHS Kassetten. Dennoch fand ich den Film, geschichtlich gesehen, gar nicht so schlecht. Und da ich aus der Zeit vn VHS Kassetten komme fand ich das Bild erträglich. Man muss eben entscheiden ob man das ertragen kann, wenn dem so ist, bekommst Du einen Kriegsfilm der okay ist, mit interessanter Story.

Panzerkreuzer Zagreb - Flammen über der Adria Polar Film + Medien GmbH (08.11.2018)

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 86 Minuten

Claudine Auger, Relja Basic, Branko Spoljar, Gerard Barray, Milos Kandic

Englisch, Deutsch

Letzte Aktualisierung am 6.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Von dem selben Verleiher ist auch der Film Panzerkreuzer Zagreb – Flammen über der Adria: April 1941: Die ‘Zagreb’, der beste Zerstörer der jugoslawischen Flotte, wird von einem Luftwaffengeschwader angegriffen. Ohne Kriegserklärung fällt Deutschland ins Land ein. Nach einem kurzen Gefecht gibt das Geschwader den Kampf auf. An Bord sind große Schäden entstanden, und das Schiff ist kampfunfähig und nicht mehr seetüchtig. Zwei Offiziere rüsten daraufhin ein Rettungsboot aus, um an Land Ersatzteile zu organisieren. Doch ein neuer Luftangriff der Deutschen steht kurz bevor …

Seetüchtiges Abenteuer auf einem echten jugoslawischen Marineschiff, dass die Geschichte des jugoslawischen Zerstörers ‘Zagreb’ erzählt. Aufwühlender, authentischer Kriegsfilm.

6,0 von 10 griechischen Filmen