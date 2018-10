Vergiss oder stirb ist ein Thriller mit u.a. Louis Jourdan, Mary Tyler Moore und Wilfrid Hyde-White von Pidax film aus dem Jahr 1969.

Vergiss oder stirb: In einem abgelegenen Haus in der englischen Provinz beobachtet Richard Stuart zufällig einen Mord. Die benachrichtigte Polizei kann wenig später aber weder Hinweise auf ein Verbrechen noch eine Leiche finden. Stuart stellt daher eigene Nachforschungen an. Ein fataler, gefährlicher Fehler. Denn er erwacht eines Tages in einem Genfer Krankenhaus als reicher, verheirateter Mann mit anderem Namen und kann sich an wenig erinnern …

Normalerweise bin ich bei Filmen aus den 60er Jahren skeptisch, bis auf Science-Fiction Filme gibt es da wenig was mich begeistern kann, weil sie einfach sehr alt sind und die meisten auch so aussehen. Vergiss oder stirb hat allerdings eine Story, die man heute noch genau so umsetzen könnte und spannend wäre. Der Film hat mich richtig begeistert und ich fand ihn zu jeder Zeit spannend und wollte ebenfalls zu jeder Zeit wissen wie es weiter geht, so begeistert hat mich selten ein Thriller.

8,0 von 10 Männern ohne Gedächtnis