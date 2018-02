Vergessene Siege: Hessens Fußballer im Kampf um den Länderpokal 1949 bis 1994 ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 12. Januar 2018.

Vergessene Siege: Einst war der Länderpokal der regionalen Auswahlmannschaften ein Straßenfeger. So auch in Hessen, wo Spieler wie Bernd Hölzenbein, Jürgen Grabowski, Felix Magath oder Jürgen Klopp durch ihre Auftritte in der Landesauswahl ins Blickfeld traten. Erstmals wird die Geschichte der Hessenauswahl nun ausführlich erzählt.

Ich habe schon oft was über den Länderpokal gelesen ohne wirklich zu wissen wie der funktioniert, denn in den Medien findet dieser gar nicht statt. Ich habe auch nicht so wirklich herausgefunden ob es diesen auch heute noch gib, das ist ein reiner Amateurpokal geworden, der höchstens hier und da regional mal erwähnt wird. Früher aber war das ein größerer Pokal, einer bei dem man junge Talente entdeckt hat, wo der Länderpokal noch was bedeutet hat, wie dieses Buch zu berichten weiß. So sind viele heutige Stars in den Pokalen aufgelaufen, dies Buch erzählt die Geschichte darüber, was für uns Fußball-Fans ziemlich interessant ist. Schaut selbst einfach mal rein. Gerade fer Abschnitt über Jürgen Klopp war interessant, wer weiß schon genau wie seine Karriere zu Anfang verlaufen ist, auch das weiß dies Buch.

7,5 von 10 Pokalspielen