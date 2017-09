Verehrt und Verdammt ist das neueste Album von dArtagnan und Sevenone Music (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

Verehrt und Verdammt von dArtagnan: Drei Männer, die für ihre Träume einstehen, die gemeinsam ihren Weg gehen, allen Widerständen die Stirn bieten. Wie zutreffend das Bild der Musketiere einmal sein würde, das konnten Ben Metzner, Felix Fischer und Tim Bernard zu Beginn ihrer Karriere mit dArtagnan nicht ahnen. Nachdem die drei Nürnberger in die Top Ten einstiegen, Preise abräumten und sich sowohl live als auch im TV in die Herzen der Fans spielten, steht nun das zweite Musketier-Rock-Album in den Startlöchern. Verehrt & Verdammt ist der Titel des Albums und es enthält 13 mitreißende Musketier-Rock-Songs.

Vorweg sei gesagt: Ich kann euch wirklich mal die Geschichte von Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan empfehlen, vieles von ihm kennen die meisten von euch von den drei Musketieren. Das aber nur nebenbei. Die Lieder der Band dArtagnan handeln von Themen zu dieser Zeit. Freundschaft, Seite an Seite kämpfen etc. das alles im Stile, wie man es von Santiano oder Schramme 11 kennt nur eben mit eigenem Thema, eben dem aus dem 17. Jahrhundert. Die Musik selbst finde ich klasse, so Folk Rock angehaucht, super, da gibt es nichts auszusetzen, auch die Texte und die Stimmen fand ich super. Ein klasse Album, das zu hören sich mehr als lohnt. Nachdem das Debüt-Album der 3 Musketier-Rocker Platz 7 der Charts erreichte und über 14 Wochen in den Top 100 blieb, erscheint nun das zweite Album. Klasse, wie das erste, hört unbedingt selbst mal rein.

8,5 von 10 Musketieren