Verborgene Chronik 1914-1918: Die Gesamtausgabe ist ein Hörbuch von der Hörverlag aus dem Jahr 2017.

Verborgene Chronik 1914-1918: Die Gesamtausgabe: Von Müttern in der Heimat und Vätern an der Front, vom 15-jährigen Mädchen bis zum Greis, vom jungen Idealisten bis zum fanatischen Militaristen–jedes dieser Tagebücher hält den Blick auf das umwälzende Zeitgeschehen fest. Von der Mobilmachung bis zur Niederlage entsteht so ein Echolot jener Tage: Trennungsschmerz und patriotisches Hoch, Todesangst und Heldenmut, Freudengesänge und das nackte Grauen stehen unmittelbar nebeneinander. Geschichte von unten erzählt und gleichzeitig ein großartiges Zeitzeugnis!

Die ganze Geschichte des Ersten Weltkriegs

Ganz ohne Zweifel ist dieses Hörbuch interessant und was das angeht auch kaum zu schlagen, denn wie könnte man den ersten Weltkrieg näher spüren als durch Berichte, Tagebucheinträge von Menschen, die dabei waren? Gerade der Anfang war sehr spannend, denn da gab es kaum eine Angst, sondern vielmehr große Aufbruchstimmung und Zuversicht. Erst später wandelte das.

Das einzige Problem dabei ist, dass man auch sehr kurze Fragmente genutzt hat, die nur wenige Säte lang waren, das ist zum zuhören sehr anstrengend, denn man muss richtig konzentriert bleiben, sonst verpasst man wichtiges. Man kann also so eine CD nicht in eines weghören, geschweige denn alle 19 Stunden am Stück. Aber mehrmals am Tag schafft man immer ein paar Minuten und ist aber auch jedes Mal wieder direkt in der Zeit drinnen und kann die Gefühle fast miterleben. jedem der Interesse an dem ersten Weltkrieg hat, aus der Sicht von beteiligten sollte bei diesem Highlight zugreifen. Viel Spaß beim Hören.

7,5 von 10 jungen Soldaten