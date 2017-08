Verblüffend einfach Ziele erreichen: Elf kleine Tricks mit großer Wirkung ist ein Ratgeber aus dem GABAL Verlag von 2017.

Verblüffend einfach Ziele erreichen: Elf kleine Tricks mit großer Wirkung: Jeder von uns hat ja im Leben Träume und Ziele, die er/sie erreichen möchte. Ich habe diese auch bzw. habe vieles schon erreicht und vieles noch vor mir. Aber oft ist das Erreichen dieser Ziele gar nicht mal so einfach, weil uns auf dem Weg dahin eine Menge dazwischen kommt. Meistens wir selbst.

Dieses Buch zeigt eben genau diese Problematik auf und erklärt, wie man einfacher seine Ziele erreichen kann und hat dafür wirklich einfache Mittel parart, auf die man im Grunde auch hätte selbst drauf kommen können, wie das aber so oft im Leben ist braucht es andere Auslöser für eine Verbesserung und das ist das tolle an diesem Buch.

Es ist relativ einfach, beispielsweise ist ein Tipp folgender. Wenn man seine Arbeit unterbrechen möchte, also die, mit der man auf ein Ziel hinarbeitet, dann sollte man diese Unterbrechung abwarten, man sollte also noch 10 Minuten verstreichen lassen und sich dann fragen ob es das Wert ist und ob man noch „Lust“ zu dieser Unterbrechung hat, denn meistens hat sich das dann schon erledigt und man kann an seinen Zielen weiterarbeiten. Klingt irgendwie banal, aber es funktioniert, so ist man weniger abgelenkt. Ich kann euch das Buch empfehlen, es hatte einige nützliche Tipps für meine Arbeit und meine Ziele parat, schaut am besten selbst mal rein.

8,0 von 10 erreichten Zielen