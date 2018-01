Vera – Ein ganz spezieller Fall – Staffel 6 ab Februar auf DVD. Neue spannende Geschichten von Edel Germany GmbH aus dem Jahr 2015 neu auf DVD.

Vera - Ein ganz spezieller Fall/Staffel 6 [4 DVDs] Edel Germany GmbH (02.02.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 355 Minuten

Brenda Blethyn, Kenny Doughty, Cush Jumbo, Kingsley Ben-Adir, Jon Morrison

Englisch, Deutsch

Vera – Ein ganz spezieller Fall – Staffel 6: Und wieder einmal sind DCI Vera Stanhopes typisch beharrlicher Einsatz und ihre investigativen Fähigkeiten gefragt. In der sechsten Staffel werden Vera und ihr Team mit einer Reihe von rätselhaften Fällen konfrontiert und blicken hinter menschliche Abgründe.

Mit Hochdruck arbeiten die Ermittler an der Aufklärung einer ganzen Reihe von Morden: So gibt die Leiche einer Frau, die im trostlosen Northumberland Moore gefunden wird, Rätsel auf. Ein weiterer lebloser Körper wird in einer Höhle entdeckt und erste Nachforschungen ergeben, dass es sich um einen jungen Mann handelt, dessen Leben einen tragischen Lauf nahm. Außerdem entschlüsselt das Team um Vera einen mysteriösen Doppelmord in einem abgelegenen Landhaus und taucht in die Welt einer Fischergemeinde ein, um ihr dunkles Geheimnis ans Licht zu bringen.

Die spannenden Geschichten, gedreht in atemberaubenden Landschaften und stimmungsgeladen inszeniert, sind von den Romanen der berühmten Krimi-Autorin Ann Cleeves inspiriert. Vor allem werden sie durch die ausdrucksstarke schauspielerische Leistung von Brenda Blethyn, als chaotisch wirkende, aber brillante Ermittlerin Vera Stanhope, verstärkt.