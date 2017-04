Veggie for Moms: Die besten vegetarischen Rezepte für Schwangerschaft und Stillzeit

Veggie for Moms: Die richtige Ernährung – in der Schwangerschaft ist sie besonders wichtig. Auch vegetarisch lebende frischgebackene Mamas oder Schwangere können sich und ihr Baby optimal versorgen – sie müssen nur wissen, wie! Ernährungswissenschaftlerin und Vegetarierin Sarah Schocke hat leckere, alltagstaugliche Rezepte entwickelt, die (werdende) Mütter mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen. Dazu gibt sie Tipps, wie Schwangerschaftsübelkeit und Stillkrisen überwunden werden können und wie man sich mit Powerfood oder auch Meditationsübungen nach schlaflosen Nächten neue Energie holt. Ein Kochbuch als Rundumsorglos-Paket – damit aus Veggie Moms auch Happy Moms werden.

Wenn ich ehrlich bin hatte ich da bisher gar nicht drüber nachgedacht, dass ja auch vegetarisch lebende Frauen schwanger werden. Das es da besondere Aufmerksamkeit braucht war mir nicht bewusst, wahrscheinlich vielen Frauen auch nicht, daher diese Empfehlung von mir heute mit diesem Buch. Gerade für das Kind ist es doch sehr wichtig das man sich in der Schwangerschaft alle Vitamine etc. zuführt, darauf sollte man, meiner Meinung nach, kleinlich achten und bei vegetarischer Ernährung oder veganer Ernährung ist das eben ein Stück weit schwerer. Dieses Buch zeigt euch genau worauf zu achten ist und welche Lebensmittel eben genau welche Stoffe liefern, so seid ihr was die Ernährung in der Schwangerschaft angeht immer auf der richtigen Seite, daher klare Empfehlung für dieses Buch.