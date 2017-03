Vegetarisch kochen, fit bleiben und lecker Suppen

Familie in Form – vegetarisch: Fit werden und schlank bleiben: Dieses Kochbuch ist ideal für alle Familien, die gesund kochen und gemeinsam genießen möchten. Nach einer kurzen Einführung in die Übergewichtsvermeidung bei Kindern sowie den Besonderheiten einer vegetarischen Ernährung folgen 150 abwechslungsreiche saisonale Rezepte vom Frühstück bis zum Abendessen – mit praktischen Wochenplänen für eine ausgewogene Ernährung. Die Gerichte sind ohne großen Aufwand zuzubereiten und berücksichtigen auch die Vorlieben der Kinder. Für Neulinge der vegetarischen Küche werden die wichtigsten vegetarischen Lebensmittel sowie vegane Alternativen zu Milch, Käse und Ei vorgestellt. Alle Rezepte entsprechen dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Ein schönes Buch, auch zum Verschenken, in liebevollem Layout, mit aquarellierten Illustrationen und hochwertigen Fotos.

Power-Suppen, Brühen & Toppings: Suppen sind die neuen Smoothies! Schnell gemixt, kalorienarm und trotzdem sättigend. Von der geschmacksintensiven Hühnerbrühe bei Erkältung, über erfrischende Gazpacho bis hin zu cremigen Gemüsesuppen und herzhaften Eintöpfen, bietet Power-Suppen rund 100 leichte Rezepte für mehr Energie und Wohlbefinden, viele vegetarisch oder vegan. Ideen für Toppings und Einlagen wie knusprige Kichererbsen oder Matcha-Flädle sorgen für Abwechslung in der Suppenschüssel. Und damit Sie auf Ihre Suppe auch in stressigen Zeiten nicht verzichten müssen, erklären wir, wie Sie Suppen auf Vorrat kochen und fachgerecht einfrieren oder einwecken können. Für 100 % mehr Energie.

Sehr gut vegetarisch kochen: Sonderausgabe: Vegetarische Küche für anspruchsvolle Gemüsefans! Die Kreationen des Wiener Kochs Christian Wrenkh, vom Gault Millau ausgezeichnet, sind köstlich, kreativ und vielseitig, dennoch geradlinig und einfach zuzubereiten. Freuen Sie sich auf 100 raffinierte saisonale Rezepte und zahlreiche Tipps, wie sich durch klugen Einkauf und gute Vorbereitung Zeit sparen lässt. Basisrezepte für Salatsaucen, Chutneys, Pasten, Körner und andere Begleiter lassen im Baukastenprinzip aus wenigen Zutaten und mit geringem Aufwand Menüs für Genießer entstehen.

Ich will ehrlich sein, ich bin bei weitem kein Vegetarier, ich esse gerne Fleisch und ich muss außerdem zugeben: Ich esse viel Fleisch, einfach weil es mir schmeckt. Ich bin Realist, ich weiß, dass für mich Tiere sterben müssen, aber und das muss ich dazu sagen: Ich kaufe nur da, wo ich weiß, dass die Tiere nicht gequält werden, das ist mir wichtig. Ich kaufe zb. nur Eier auf dem Wochenmarkt, von einem Bauern den ich kenne, ich kaufe nur Fleisch aus einer Bio Fleischerei und und und, was ich damit sagen will: Ich setze mich schon mit der Thematik auseinander, aber ich verzichte dafür nicht auf Dinge die mir schmecken, denn mein Wohl ist mir letztendlich noch am liebsten.

Aber ich schweife mal wieder ab. Ich habe diese drei Bücher kürzlich gefunden und bin immer sehr aufgeschlossen was Dinge angeht die ich nicht täglich mache, dazu gehört eben auch vegetarisch zu essen. Ich mache das recht gerne mal, weil ich einfach auch Hobbykoch bin und gerade im veganen Bereich einige interessante und Leckere Rezepte versteckt sind. Ich könnts halt nur nicht ständig essen. Muss man aber auch nicht, es zwingt einen keiner, aber ich empfehle euch es mal zu probieren, einfach weils schmeckt und lecker ist. Diese Bücher beweisen das ganz deutlich, besonders aber das Buch über Suppen, ihr wisst ja, zumindest dann, wenn ihr hier öfter zu Besuch seid, ich liebe Suppen über alles und das Buch war für mich dann auch ein kleines Highlight. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim genießen.