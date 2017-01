Vegane Indische Küche: Traditionelle und kreative Rezepte zum Nachkochen: Ein kulinarischer Reiseführer durch die Vielfalt der indischen Küche. Die besten Rezepte von einer der erfolgreichsten Foodbloggerinnen der USA, von Avocado-Naan über Tofu in samtiger Kürbiskern-Mohnsamen-Soße, Gemüse in luxuriöser königlicher Soße bis hin zu gebackenem Blumenkohl mit Makhani-Soße. Über 150 aromatische, gesunde und vegane Rezepte aus dem Herzen Indiens mit indischer Küchen- und Gewürzkunde und 24 Dal-Rezepten. Sojafreie, glutenfreie und nussfreie Alternativen. Nur naturbelassene, unverarbeitete Zutaten. Für alle Fans der indischen und veganen Küche!

Ich war gerade die ganze Zeit am überlegen ob ich schon einmal ein indisches Kochbuch hier gehabt habe, ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal was indisches gegessen habe, das ist verdammt lange her, es wird definitiv mal wieder Zeit dachte ich mir beim ersten Rumblättern in diesem Buch. Ich habe richtig Hunger bekommen. Hier sind so viele leckere Rezepte enthalten, der Wahnsinn, außerdem hat das ganze Buch so einen indischen Flair, alleine schon die Gestaltung der Seiten. Die Bilder und und und, hier passt einfach alles, ein sehr gelungenes Kochbuch kann ich da nur sagen, eines, dass mich eben nicht nur vom Inhalt begeistert, sondern auch eines in dem man gerne blättert, weil es sich nicht nur hochwertig anfühlt, sondern auch so aussieht. Viel Spaß beim indischen kochen.